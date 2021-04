Un paro sorpresivo genera demoras y cancelaciones en aeropuertos de todo el país

Una sorpresiva protesta sindical paralizó vuelos en Aeroparque y otras terminales del país. Los pasajeros que tenían viajes programados para hoy se enteraron en los aeropuertos que los vuelos están cancelados, demorados o desviados a otros destinos.

En el Aeroparque metropolitano hubo quejas de viajeros que buscaban información sobre las sorpresivas complicaciones.

La página Web de Aeropuertos Argentina 2000 muestra que la actividad en la terminal porteña se mantuvo normal hasta aproximadamente las 7,43 de la mañana, cuando se concretaron los últimos despegues y aterrizajes normales. A partir de ese momento, las siguientes 13 partidas fueron demoradas o canceladas, así como 17 vuelos que debían aterrizar en la Ciudad de Buenos Aires durante el día de hoy. Un sindicato aseguró que no se trata de un paro y que las complicaciones se deben a la falta de dotación de despachantes operativos, por un posible caso de Covid-19 y que no entran técnicos de reemplazo para evitar contagios.

Problemas similares se reportaron en otras terminales aéreas del país. Por el momento todos los vuelos con problemas son de Aerolíneas Argentinas, según los datos de Aeropuertos Argentina 2000.

La página web de Aeropuertos Argentina 2000 muestra decenas de demoras y cancelaciones esta mañana

“Falta un radio operador (es un despachante operativo que se comunica con las tripulaciones en vuelo). No hay dotación y el de hoy está con síntomas (de Covid-19). Además los lugares en el módulo no están aireados y los técnicos no ingresan porque entran 10 o 15 y se contagian. No es paro”, explicó Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico a Infobae.

El sindicato que conduce Cirielli había exigido días atrás que Aerolíneas Argentinas la realización “urgente” de testeos de Covid-19 para todo el personal del área técnica y de despacho de aeronaves de Aerolíneas Argentinas. el gremio asegura que hubo varios contagios de trabajadores en Aeroparque, algunos de ellos están en terapia intensiva.

Los trabajadores aseguran que a las 12 del mediodía, cuando ingrese otro radio operador con el cambio turno, se va a retomar la actividad.

Casi la totalidad de los vuelos que informan demoras y cancelaciones son de Aerolíneas Argentinas

Se cancelaron salidas desde Buenos Aires a Mendoza, Iguazú, Salta, Córdoba, Rosario, Paraná y Mar del Plata. Además de anunciarse demoras a otros siete destinos. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron desviados tres vuelos que debían aterrizar esta mañana, al tiempo que seis vuelos de cabotaje que debían partir en estas horas figuran como demorados. Casi todos ellos de Aerolíneas Argentinas.

En el resto de las terminales los vuelos procedentes o con destino a Buenos Aires son los que presentan problemas.

Noticia en desarrollo