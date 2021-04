Walter Busse: “Ya no se gana con nombres, tenemos que demostrar en la cancha”

Walter Busse, volante con pasado antoniano y que vistió la camiseta de Independiente, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Defensa y Justicia, Huracán, Sarmiento, San Martín y Ferro. Hoy es la incorporación más importante de Gimnasia y Tiro, que buscara ser protagonista del torneo.

El refuerzo más destacado del plantel, en diálogo con InformateSalta habló sobre ansiedad y la primera fecha. “Estamos con mucha expectativa, la ilusión que tenemos y la ansiedad de la inminente llegada del primer partido. Pero tenemos que controlar la ansiedad”, dijo.

El volante aseguró que su llegada se dio por motivos personales y por el objetivo del club. “Estamos trabajando y sumándonos a un proyecto interesante y un desafío personal. Venir a un club de Salta y tiene un doble sabor estar cerca de la familia, mis afectos. Me encantaría lograr algo. Gimnasia fue el club que me abrió las puertas, donde tengo mucha gente conocida, amigos y así es más fácil”, confirmó.



También explicó que con jugadores de renombre no se ganan partidos y aseguró que hay que demostrado en la cancha. “Con los nombres ya no se ganan nada, pero lógicamente confiaron en uno fue por algo. Uno se compromete con la causa y sabe que tiene que entrenarse y ponerse de la mejor manera. Después demostrarlo en la cancha. No es fácil formar un equipo, un grupo. Nosotros nos hemos sumado a un equipo que ha conseguido cosas importantes. Las expectativas que generamos también las tenemos nosotros. Uno ve la calidad de jugadores que han llegado y también se suma a esa expectativa, pero hay que demostrarlo en la cancha, los rivales también juegan y todos nos van a querer ganar y nosotros de igual manera. Es un torneo largo, es un torneo difícil, pero tenemos fe que vamos hacer bien las cosas”, dijo.

Foto: Prensa de Gimnasia y Tiro

El nuevo Gimnasia y Tiro 2021, tendrá un nuevo patrón de juego y sobre eso destacó la grandeza del club. “Por las características de los jugadores que han llegado, es tratar bien al balón. Después tratamos de ser un equipo que va a buscar los resultados, con la jerarquía que tenemos. Gimnasia es un club grande y tenemos la obligación de salir a jugar en cualquier cancha de igual a igual y sumar de a tres para ser protagonista”, explicó.

Por último, habló sobre el fixture y el clásico. “Uno mira el fixture y es lo primero que miras. Es un partido lindo especial, pero estamos enfocados en el primer partido. Hoy es el partido más importante, el primero. El clásico lo esperan todos, es distinto y la expectativa es mayor. Pero el partido ante Unión, es lo más importante”, finalizó.