Perdió un ojo, sus agresoras son juzgadas y la víctima solicitó una pensión

Florencia Ruíz es una joven nacida en El Galpón, y desde pequeña su vida no fue fácil. El año pasado fue agredida por al menos 4 mujeres que terminaron enterrándole un cuchillo en su ojo derecho, el cual a pesar de la asistencia dispensada, perdió.

A un año de la agresión en la puerta de un consultorio de la localidad, ubicada al sur de nuestra provincia, la joven de 23 años hoy enfrenta el Juicio de cara a sus agresoras.

"Estuve con Analía, Micaela Pereyra, con la hermana Fernanda Paz, declaramos, Analía se mostró arrepentida. Le exprese todo el dolor que me hizo pasar y sigo pasando cada mañana. La he logrado perdonar con la ayuda de Dios y de familiares" espera que la ley haga justicia.

Ruiz habló por Multivisión Federal y contó que debido a su discapacidad no tiene trabajo, por lo que, espera poder acceder a una pensión. La solución para una mejor calidad de vida sería poder colocarse un implante pero por el momento es inalcanzable.

"Estuvieron el Intendente apoyándome, porque mi familia es muy humilde. Generó muchos gastos. Yo fui cosechar. El intendente se acercó y me dijo que me iba ayudar. No puedo trabajar, necesito un baño, que se me abran puertas para recibir una pensión. Quiero salir adelante, pero sola no puedo, necesito que me ayuden"

La joven dejó a la comunidad su número personal 3876633097.

Por qué la agredieron

Florencia Ruiz contó que la agresión derivaría de la relación que tuvo con la actual pareja de una de las mujeres. El cual fue condenado por violencia de género tiempo atrás, tras una golpiza recibida.

"Yo tengo problemas con la hermana de esta chica. Ella vino con el padre y me agredió en la casa, no llegamos al diálogo. Tuve un segundo enfrentamiento. Después mandó a su dos hermanas y sus primas para que me hicieran esto. Estaba haciendo fila para sacar un turno, no entiendo como tuvo el coraje de hacer un daño tan tremendo" concluyó.