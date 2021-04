Publicaron el decreto con las nuevas restricciones por la pandemia

Fue publicado en el Boletín Oficial con efecto inmediato desde las 00 horas de este viernes 16 de abril el decreto con las nuevas restricciones ordenadas por el presidente Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco del aumento de la gravedad de la situación epidemiológica en torno al Covid-19.

En ese sentido, el AMBA vuelve a Fase 1 por dos semanas con la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 de la mañana.

En tanto el mandatario argentino ratificó una de las medidas más cuestionadas de su discurso del miércoles y las escuelas cerrarán por 14 días a partir del próximo lunes 19 de abril. En consecuencia, las clases presenciales sufrirán un corte y volverán a ser virtuales en todos los establecimientos educativos que entren en las áreas restringidas, principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Los siguientes son los puntos salientes del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, con vigencia del 16 al 30 de abril, según indicaron fuentes oficiales:

Se suspenden:

-Centros comerciales y shoppings.

-Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

-Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

-Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery y "para llevar" (take away). Entre las 6 y las 19 horas sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Ampliación de restricción para circular:

-De 20 horas a 6 horas del día siguiente.

Restricción en el ámbito educativo:

-Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.