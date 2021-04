Dos jóvenes denuncian públicamente a un pediatra de Tartagal por abuso

El pasado 17 de abril, el joven tartagalense Luis Fornari Katz decidió romper el silencio y hacer un descargo mediante sus redes contando que habría sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

Esta publicación llega luego de que el universitario hiciera su denuncia formal contra el médico Raúl Coroleu, acusándolo de supuestos abusos durante su infancia, dentro del seno familiar. Según explica el mismo joven en su descargo, el acusado fue detenido y le dieron el beneficio de prisión domiciliaria.

“Fui abusado sexualmente por un tío político durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Fui víctima de un pedófilo que como formaba parte de la familia generaba confianza, que como es pediatra generaba confianza”, reza la publicación de Luis Katz, donde continúa: “Llevé el secreto conmigo años y años y el 13 de enero decidí y me animé a hacer la denuncia. A la semana siguiente, al mismo tiempo que fue notificado, ordenaron la restricción de acercamiento la cual rompió en menos de 12 horas y por eso lo detuvieron. Ayer me levanté con la noticia de que anteayer le dieron prisión domiciliaria a la persona que abusó de mí tantos años. A la persona que se llevó una parte del niño que fui y que todavía hoy intento recuperar, niño que vive en mí y amo-odio según el día. Le otorgaron prisión domiciliaria, le otorgaron comodidad, le tuvieron piedad. Le otorgaron derechos que él me vulneró”.

Siento que tengo que hacer este posteo aunque me sigo preguntando por qué o qué gano haciendo pública mi historia.... Publicada por Luis Katz en Sábado, 17 de abril de 2021

Según indica El Tribuno el médico acusado solo habría ejercido su profesión unos pocos años en salud pública y se desempeñaba como responsable del centro de distribución y logística de una firma comercial tartagalense. El hombre se encontraba detenido por el supuesto delito en perjuicio de su sobrino, pero la justicia penal de Tartagal le habría otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al sujeto de 67 años, quien se encontraba en la Comisaría 42 de Tartagal hacía casi 3 meses.

La publicación de Luiz Katz generó una enorme catarata de comentarios de personas que le brindaron su apoyo.

Una nueva denuncia

Luego de la publicación realizada el último fin de semana por el joven estudiante de psicología, salió a la luz un segundo testimonio de supuesto abuso, que apuntaría al mismo médico. Se trata de Yeizel Katz, primo del primer denunciante, quien republicó el descargo de Luis Katz y afirma haber vivido el mismo calvario.