VIDEO: Los argentinos creen en la política para solucionar los problemas, pero no en los políticos

La política toma fuerza en medio de la pandemia, más en un año donde involucra la vuelta de los argentinos a las urnas, para definir las pautas de juego de los próximos años, con una sociedad que se muestra ambivalente en sus convicciones.

Este tema se analizó en el programa más reciente de Sin Vueltas de InformateSalta donde José Zambrano, consultor político y gerente de Troka Comunicadores, indagó en los resultados de una encuesta realizada por la consultora Taquion sobre qué piensa la gente de la política.

Primeramente se consultó sobre “la grieta”, la división de los argentinos por sus pensamientos políticos, sobre la cual el 52% consideró que “está más viva que nunca”, mientras que un 26% consideró que está creciendo, lo cual es mayor el porcentaje de quienes afirman su existencia de quienes la desconocen.

En cuanto a un rango etario para tal cuestión, las generaciones mayores de los 50 años tienen más consideración de la grieta, son más pesimistas sobre su incidencia y presencia en la sociedad, pero los más jóvenes no la ven tanto, y mientras más baja es la edad, menos la tienen en cuenta.

Cuestión de confianza

Otra parte del estudio quiere saber si los argentinos confían en las políticos, de la cual el 66% no lo hace, solo un 23% sí deposita su confianza y es un 10% quienes tienen la duda.

Ya consultados sobre si confían en la ciencia en sí como camino de solución para los problemas generales, las visiones cambian. El 20% cree en la política y en los políticos, el 54% cree en los primero pero no en lo segundo, el 24% no cree en ninguna de las dos, y el 1,4% cree en los políticos, no en el ámbito.

De esta manera, llega al 73% los que creen en la política como la vía para la resolución de aquello temas que aquejan a la sociedad, mientras el 26% se muestra en contra de esta “herramienta”.