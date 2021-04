Walter Busse: “Disfruto cada día en este club, todo es muy intenso”

El refuerzo más importante del futbol local, Walter Busse, jugó su primer partido de titular en Gimnasia y Tiro y se destacó en el debut ante Crucero del Norte y habló sobre el clásico. “El clásico siempre es especial, pero queremos disfrutar la victoria porque el futbol la vorágine te va llevando muchas veces a no disfrutar”, dijo.

Hace más de 15 años que juega al fútbol como profesional, jugó en primera división y en el exterior, pero festejo como un juvenil criado en el club su primer gol con la camiseta de Gimnasia.

Busse, en diálogo con InformateSalta, se refirió al triunfo ante Crucero.” La victoria nos da un empuje en la confianza que necesitamos. Esta categoría es donde los rivales sin complicados y hay que darle mucho valor a la victoria. En lo personal poder ayudar del lugar que me toque, me tocó convertir y si sirve para ganar mucho más. Golpeamos en el momento justo y en segundo tiempo podríamos haber hecho un gol más”, expresó.

El volante destacó la historia de Gimnasia y Tiro en el fútbol argentino.” Este es un club que esta hace mucho tiempo en la categoría, que ha jugado Nacional B, primera división y que tiene jugadores de experiencia. Le damos mucho valor a la victoria, pero con los pies sobre la tierra y sabiendo que nosotros estamos construyendo un grupo de trabajo y de ahí construir un equipo”, dijo.

Sobre el plantel aseguró que son un grupo y que todos empujan para un mismo lado. “Tenemos un plantel variado, con dos jugadores por puesto y ponemos a gimnasia por encima de los nombres y eso quedó demostrado como en los que entran, como los que esperan en el banco y todos empujan. “confirmó.



Volver a su tierra, estar cerca de su familia, jugando en un equipo local, lo tiene encandilado y así lo expresa en sus declaraciones. "Esta semana disfruto todo, venir un rato antes y este tema del protocolo y virus nos tiene separados en el vestuario y a mí en lo personal, me pega porque cuando uno llega a cierta edad lo que más disfruta y lo que más le da valor es al vestuario, estar con tus compañeros, con los utileros, es lo que estar siempre con vos, en las buenas y malas”, afirmó.

Para finalizar se refirió al clásico. "Voy a disfrutar un clásico que no lo jugué, un nuevo clásico en mi carrera y que es importante para nosotros. Pero disfruto este momento con la familia y después de tenerla tanto tiempo lejos voy a poder disfrutarla y fue una de las decisiones para estar hoy aquí. Que mi papa pueda estar en la cancha y pueda sentir esa alegría. Lo que estoy viviendo en este club cada día, intenso y no me arrepiento de la decisión que tome. Clásico siempre es especial, pero queremos disfrutar la victoria porque el futbol la vorágine te va llevando muchas veces a no disfrutar”, finalizó.