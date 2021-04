CABA redobla la apuesta ante Nación y sigue con la presencialidad escolar

En medio de la tensión que se vivió en los últimos días, con más fuerza durante el fin de semana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires redobla su apuesta ante la puja que mantiene con el Gobierno de la Nación, reforzando la continuidad de las clases presenciales.

Al respecto el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, insistió en que el ámbito presencial de la escolaridad no es un foco de contagio de coronavirus. "La escuela no aumenta los casos, allí no se generan los casos. Suspender la presencialidad genera un daño enorme y los beneficios no los podemos observar en nuestros datos", dijo el ministro en conferencia de prensa.

Según agrega el medio Ámbito.com, Quirós destacó que volver a la virtualidad no es el modo de enfrentar la pandemia de coronavirus, sino que "la forma es aumentar el cuidado de los niños en esa presencialidad".

Por otro lado, espetó que “en la Ciudad (de Buenos Aires) se han vacunado 15.900 trabajadores de la educación" y que en ese distrito se cumple "el plan de Nación: los expertos han definido un orden en los grupos de vacunación".