La conductora Romina Malaspina posó sin ropa frente al espejo y prendió fuego las redes sociales

La presentadora de televisión Romina Malaspina, suma seguidores en sus redes con sus originales posteos y esta vez no fue la excepción. Es que la joven mantiene el interés de sus fans con distintas imágenes de sus trabajos, sus osados looks e incluso comparte reflexiones, que son muy comentadas.

Romina actualmente cuenta con más de 2.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y en las últimas horas publicó una jugada imagen que se llenó de “likes” en poco tiempo.

En la fotografía se puede ver a Romina en su casa, jugando con la cámara. Luce sin ninguna prenda en una pose por demás sugestiva. Y un filtro que aplicó la transforma en una foto en blanco y negro que se toma frente al espejo, cámara en mano.

Como epígrafe, Malaspina escribió: “¿Están listo para darle color a sus días? 30/4” fue el simple y corto el texto que eligió Malaspina para acompañar su reciente grabación y también un poco misterioso.

Como estaba previsto, esta foto de la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de “me gusta”, superando con facilidad la barrera de los 140 mil corazones. Sin dudas, la también corista es una de las más populares del mundo artístico en las comunidades virtuales.

“Amor te dije que no subieras más fotos así sin mi permiso. Cuantas veces te lo he dicho. Ay no puedo enojarme contigo, te amo”, “Lo que se perdió el oscu”, “Hola, ¿Acaso no serás un compuesto de Fósforo, Erbio, Hierro, Carbono y Tántalo? Digo porque sos P-Er-Fe-C-Ta” y “No me la Romina Malaspina” fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió la joven en su último posteo. /Vía País

MIRÁ LA FOTO: