¿Te sumás? Viento Zonda te invita a ser solidario con un comedor de Atocha

"Viento Zonda" es un emprendimiento salteño que nació el año pasado, en plena pandemia. InformateSalta dialogó con Magdalena Pini, una de las creadoras, quien nos contó de qué se trata, que productos venden y cómo tomaron la iniciativa de convertir la marca en un ejemplo de solidaridad.

“La semana que empezó la pandemia, unos días antes que nos aislaran, estábamos con unos amigos alrededor del fuego y empezamos a hablar de hacer algo, yo quería hacer algo relacionado al fuego por todo lo que genera como un puente en las reuniones, las charlas, guitarreadas, asado, siempre alrededor del fuego como motivo de unión”, recordó Magdalena.

La emprendedora señaló que si bien ellos no son fabricantes, eligen productos que están relacionados con nuestras tradiciones, “con nuestros ancestros, productos que se usan desde toda la vida y ahora no están tan de moda entonces la gente no sabe dónde conseguirlas, como las ollas de hierro fundido. Comenzamos con un atizador para el fuego”.

Viento Zonda es el nombre que eligieron para dar identidad a la iniciativa, “queríamos un nombre fácil de recordar y que representara lo que queremos transmitir con la marca, el viento zonda trae calidez, es un viento envolvente. Fuimos sumando productos como ollitas, una parrilla plegable, todas cosas relacionadas con el fuego”.

Poco a poco el viento comenzó a soplar con mayor intensidad y la marca transcendió las fronteras de Argentina, logrando comercializar los productos a Bolivia y Estados Unidos. “Nos dimos cuenta que teníamos mucha visibilidad y que la marca empezaba a tener mucha fuerza, entonces quisimos aprovechar esto para poder ayudar a quien lo necesitara”, contó Magdalena.

A través de los medios de comunicación conocieron la historia de Viviana Sarapura, la encargada del comedor Creciendo Juntos de Atocha III que brinda comida a 150 niños y niñas. “Organizamos una acción solidaria muy novedosa a través de las redes sociales y tuvimos mucho éxito, primero por la cantidad de personas que participaron del concurso de arte, recibimos más de 100 obras con nuestra olla de hierro fundido presente, y luego subastando la obra ganadora logramos reunir fondos para la tarea de Viviana”, destacó.

La experiencia se repite este año a través de un concurso de fotografía que ya está vigente, la consigna es compartir fotos de los productos de Viento Zonda, se otorgarán premios por creatividad y por técnica y luego se subastarán las obras ganadoras. “Consideramos que esta es una acción muy innovadora, es la forma en la que sumamos a la causa a nuestros más de 4 mil seguidores activos y aportamos a la comunidad”. Para participar a través de la red social Instagram se puede contactar a @vientozondasalta hasta el 30 de abril.