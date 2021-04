Fuerte baja del dólar blue: cede cinco pesos y se vende a $ 157

Tras los fuertes saltos que presentó el dólar blue en las últimas jornadas, este jueves registra un importante descenso. El paralelo cae $ 5 y se ubica en $ 157. No obstante, acumula un avance de $ 15 a partir de los movimientos al alza que empezó a registrar desde la semana pasada.

En cambio, las cotizaciones financieras mantienen la tendencia al alza que viene registrando en las últimas dos semanas. El dólar MEP sube 0,8% y ronda los $ 153, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza 1,2% y se acerca a los $ 157.

En tanto, el dólar "solidario", que surge de la cotización oficial más los impuestos que le sumó el Gobierno, cotiza en $ 163 en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA).

De esta manera, el blue está apenas $ 1 por debajo del "solidario", luego de que a principios de este mes, cuando el paralelo tocó el piso de $ 139, la distancia entre ambos llegó a ser de $ 23. Así, despierta nuevos cálculos acerca de la convenciencia para los ahorristas en moneda extranjera.

A la vez, el dólar mayorista cotiza en $ 93,51, siete centavos arriba del cierre de ayer, mientras que el minorista se mantiene en $ 98,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA) y asciende a $ 98,91 en el promedio de los bancos.

Por otra parte, la intervención del BCRA en el mercado de cambios arrojó ayer un saldo neutro. No obstante, en lo que va del mes, acumula compras por más de u$s 1470 millones, en el marco de las fuertes liquidaciones del campo, y está muy cerca de alcanzar el saldo de marzo (u$s 1476 millones).