Mujer se postuló para trabajar de empleada doméstica y varios hombres pensaron que quería prostituirse

Una mujer española buscó ofertas de trabajo como empelada doméstica y le ofrecieron propuestas para prostituirse, según publicó ella misma en su cuenta de Twitter, en donde denunció lo ocurrido hacia toda la red social.

En el contexto de baja de trabajo por la pandemia de coronavirus (Covid-19), algunos internautas se aprovecharon de esa situación y se expresaron de forma grosera y faltándole el respeto a la mujer, al pensar que su anuncio escondía un mensaje de prostitución.

La usuaria Cris (@_insumisa) denunció que tres personas le habían ofrecido ejercer como trabajadora sexual y que los mensajes llegaron a un punto en el cual ella confesó darle miedo.

Los mensajes que recibió la usuaria en WhatsApp

"Hola, buenas noches. He visto tu anuncio y tengo curiosidad de saber qué buscas exactamente. A ver si es lo mismo que yo busco", le escribió un hombre en Twitter, mientras que ella le respondió: "¿El de limpiadora?".

La respuesta del hombre, al darse cuenta que la mujer no era lo que pensaba, fue: "ah, vale, sólo buscas trabajo serio". "Claro, ¿por?", preguntó ella. "Por si aceptabas otro tipo de propuestas", respondió él.

"Veo que me he equivocado y te pido disculpas por la molestia. Yo buscaba otra cosa a esta hora. Que tengas buena noche y perdón por molestar”, expresó.

"¿Otro tipo de propuestas? No entiendo disculpa, acepto también niñera y cuidar ancianos, etc.”, aclaró la mujer, por lo que el el supuesto empleador le respondió: "algo privado a esta hora”. ?¿ Prostitución?", preguntó. "Dicho así, suena mal. Pero no sé, si tú quieres", insistió el hombre.

El mensaje en donde la mujer recibe las propuestas de prostitución.

"Si yo ’quisiera’ habría puesto un anuncio de ese tipo y no buscando trabajo", respondió tajante. El hombre finalmente se disculpó otra vez: "perdón, no quería ofenderte".

El segundo caso es de un usuario llamado Luis, que le preguntó mediante WhatsApp por si quería que le ofreciera trabajo en la ciudad, por lo que ella le explicó que vive en un pueblo, pero que no tiene problema en usar el transporte público.

Más tarde, la mujer preguntó cuánto cobraría, por lo que el presunto empleador le respondió que “serían 250 al mes": Ante la afirmativa de la mujer, el hombre le dijo: "ok, envíame una foto para conocerte un poco. Te doy la dirección para esta tarde".

Ella contestó que necesitará una hora y media de antelación para llegar y él le indicó que querría que estuviera en su casa "a las 6 de la tarde" y que "sería para pasarlo bien".

?¿Pasarlo bien?”, preguntó ella, por lo que Luis el contestó: me entiendes, relaciones íntimas". ?¿Me respondés a un anuncio de limpieza pidiendo que me prostituya?", le retrucó.

"No lo tomes a mal, lo que pasa que sólo paso trabajando y no me queda tiempo para conocer a alguien. Si puedes no pasa nada", explicó Luis.

En ese sentido, ella le contrstó de manera rotunda: "pues mira, las mujeres no se alquilan por horas para satisfacer deseos sexuales. Y me parece de muy mal gusto que me hagas creer que es un trabajo de limpieza y luego sea que buscas prostitución".

Más mensajes que recibió la mujer.

Él insistió pidiendo a la mujer que no se lo tome a mal y que era "sin ningún mal pensamiento". "No soy prostituta y menos por lo que cobro de limpieza", respondió ella.

Los usuarios en Twiiter lamentaron la situación que tuvo que pasar la mujer cuando se ofreció como empleada doméstica y varios hombres creyeron que era un aununcio para prostituirse. Incluso, muchas otras mujeres compartieron experiencias personales similares a la de Cris (@_insumisa), en las redes sociales. /Crónica