Video: conductora atropelló a mujer de 70 años, la dejó y escapó marcha atrás

Este sábado por la tarde la conductora de una camioneta de alta gama que circulaba por el barrio Villa Luján de Tucumán atropelló a una mujer de 70 años que cruzaba la calle y, en lugar de detenerse a asistirla, aceleró marcha atrás y escapó del lugar. La víctima, Tomasa Haydée Zurita, murió horas después del accidente.

Una cámara de seguridad particular registró la dramática secuencia así como también el intento que hicieron los vecinos para frenar la huida de la conductora arrojando piedras contra la Toyota Hilux que conducía. Tras la muerte de la víctima, la mujer se presentó ante la Justicia y sostuvo que no frenó porque “tenía miedo que la agredieran”.

El choque

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 7 de la tarde sobre la calle Santa Fe al 2.800, donde la víctima se encontraba junto con su nieto en la puerta de su casa. “Mi mamá quiso cruzar porque vio a mi prima en la vereda de enfrente”, recordó con tristeza Karina Villafañe, su hija, en diálogo con TN. Pero cuando “Ñata”, como la llamaban todos, recién iba por la mitad de la calle apareció la camioneta y se la llevó por delante.

“Cuando la embistió mi madre voló por el aire”, afirmó la joven resumiendo todo el horror en una sola imagen. Después, los recuerdos son una serie de fragmentos en medio del caos. “La conductora se agarró la cabeza pero no frenó, dio marcha atrás”, señaló después Karina, y fue entonces cuando se le quebró la voz al revivirlo: “Mi mamá me agarró la mano y me decía ‘no me dejes sola’”.

Negligencia

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla donde algunas horas después le dieron el alta. “No le quisieron hacer una tomografía. Dijeron que tenía una fractura de pelvis nada más y que tomara paracetamol”, remarcó la joven. Pese al diagnóstico de los médicos, la víctima murió cerca de la una de la madrugada, al parecer por un coágulo que se le formó en la cabeza por la caída y que no advirtieron. “Es una negligencia del hospital”, resaltó.

La cadena de eventos desafortunados siguió a la familia también cuando intentaron presentar más tarde la denuncia en la comisaría. “Los policías me dijeron que no podían porque iban a un procedimiento de una fiesta clandestina”, explicó.

Preventiva

Finalmente, el caso se judicializó pero los videos del accidente no fueron aceptados hasta el momento como prueba y la conductora recibió apenas 9 días de prisión preventiva en su domicilio. Familiares y vecinos de “Ñata” esperan que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal intervenga, avance en una imputación por homicidio y ordene la detención de la culpable.