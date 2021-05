“Dejá de hablar, ¿te querés morir?”: la esposa de Andrada recibió amenazas por sus furiosas críticas a Boca

La historia de Esteban Andrada varado en Ecuador tiene en vilo a todo el mundo Boca. El arquero dio negativo en el hisopado en los días previos a viajar a Guayaquil, pero el nuevo testeo arrojó positivo y la delegación completa se enteró de esta noticia en suelo ecuatoriano.

Como mandan los protocolos, fue aislado en una habitación de hotel y no tiene el visto bueno para volver a la Argentina. Las autoridades sanitarias indican que debe realizar una estricta cuarentena de 15 días en el hotel o dar negativo a los próximos hisopados.

Quien está muy nerviosa con toda esta situación es su mujer, Nerina Galasso. “Me da vergüenza el manejo que tuvo la institución. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús que con el presidente de Boca. Ellos lo sacaron del país, ahora que lo traigan”, dijo.

En diálogo con TyC Sports, Galasso señaló que su Andrada “está muy preocupado y angustiado por la situación” y reveló que no saben cómo se va a resolver.

Admitió que están hablando con el cónsul en Ecuador para tratar de conseguir un avión sanitario que lo traiga al país.

Pero el inconveniente es otro: Boca aseguró en comunicado que ofreció la posibilidad de repatriar al arquero a través de un vuelo seguro, pero que el ministerio de Salud no aprobó esta chance. Y en Ecuador no lo dejan salir hasta que no dé negativo en su hisopado o bien pasen 14 días de aislamiento.

Lo más fuerte ocurrió en las últimas horas: Galasso denunció haber sido amenazada en su cuenta de Instagram. Los mensajes están repletos de insultos y odio. El usuario @wingred24 no tiene foto de perfil ni seguidores, algo habitual en las cuentas que son utilizadas para criticar y descalificar al otro.

“Dejá de hablar, ¿te querés morir?, hija de puta", señala un mensaje.

"¿Querés que alguien de tu familia salga lastimado? O muerto con un tirito, la concha de tu madre. Cerrá el orto, puta de mierda. Ya vas a ver la sorpresa que te vamos a dar", añade.

"Ya pasamos tres veces por su casa hoy. Dejá de hablar porque te vas a cagar la vida solita, o alguien de tu familia" dice.

Las horas difíciles de Esteban Andrada en su aislamiento en Guayaquil

Boca ya volvió al país después de perder ante Barcelona de Ecuador por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo hizo sin Andrada, que quedó aislado en una habitación del séptimo piso del hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil.

El arquero no pudo subirse al avión con el resto del plantel porque el lunes dio positivo al testeo de coronavirus y tendrá que cumplir el aislamiento sin moverse del cuarto que se dispuso para su permanencia, en el que se encuentra desde hace más de 48 horas.

El Ministerio de Salud Pública del gobierno ecuatoriano lo está vigilando atentamente para que no rompa la burbuja, a tal punto que los empleados del hotel tiene estrictas indicaciones de que Andrada no salga de la habitación 703, y si así lo hiciera, el hecho debe ser notificado de inmediato.

Andrada cursa la infección por Covid-19 de manera asintomática y las autoridades sanitarias de Ecuador dejaron en claro que tendrá que cumplir el APO (Aislamiento Preventivo Obligatorio) de 14 días sin salir de esa habitación de dimensiones reducidas.

El mendocino de 30 años está bien de salud y acompañado (no en la misma habitación) por un médico de Boca por si surgiera cualquiera complicación en el transitar de la enfermedad. Sin embargo, lo tiene mal la incertidumbre de no saber si podrá volver al país antes de cumplir las dos semanas de aislamiento, y sobre todo el estado de ánimo de su mujer Nerina, que en las últimas horas se descargó con fuertes posteos en su cuenta de Instagram contra la dirigencia de Boca.

Andrada pidió que lo cambien de habitación para tener más espacio, y sobre todo un balcón donde tomar un poco de aire en medio del encierro. Sin embargo, el hotel no se lo permitió por decisión del Ministerio de Salud.

En tanto, Luciano Nicotra, representante de Andrada, habló con Toda Pasión y contó cómo sigue la situación: “Esteban está bien y cumpliendo con el aislamiento, es asintomático y tiene un médico a disposición”. /TN