Video: motochorros la corrieron para robarle y se tuvo que sacar la ropa para mostrar que no tenía nada

Una joven que salía de un gimnasio en Rosario, Santa Fe, fue abordada por dos motochorros que quisieron robarle el celular. La víctima salió corriendo, uno de los delincuentes se bajó de la moto y fue tras ella, que empezó a sacarse la ropa en plena calle para que notaran que no llevaba nada de valor.

“Yo vi pasar por calle España a dos chicos en moto, cuando doblo por Juan Canals vuelven a pasar y me miran. Ellos me enganchan en contramano y dije ’ya está’”, contó la joven a la prensa.

“Yo no tenía nada, al gimnasio solo llevo la botella de agua y la llave de mi casa. El chico desde atrás me gritaba que le diera el celular y yo le gritaba que no tenía nada. Y como seguía corriéndome lo primero que se me ocurrió fue sacarme la ropa para que vea que realmente no tenía nada. Ahí me dejó de correr”.

El hecho ocurrió a las cuatro de la tarde, pero los vecinos indican que la inseguridad se da en cualquier momento del día. En ese sentido, otro de los vecinos contó que hace un tiempo le dieron un culatazo con un arma en el hombro para robarle. Y se lamentó porque "la policía no hace nada".

En inmediaciones de Deán Funes al 700, un grupo de vecinos denunció que se roban los reflectores, las cámaras de seguridad y hasta la numeración de las casas, publica Rosario3.

“A falta de buena iluminación del alumbrado público, muchos de los vecinos optaron por comprar reflectores e instalarlos en sus casas. Y desaparecen permanentemente”, expresó uno de los voceros.

Uno de los vecinos indicó que el último domingo a las tres de la tarde sufrieron un nuevo episodio de inseguridad: “Escuchamos que gritaba una persona a la que le estaban robando y activamos la alarma comunitaria”, dijo el vecino.

Con el apoyo de las cámaras de seguridad de los hogares particulares, la policía pudo detener al delincuente. De todos modos, piden que la municipalidad realice las tares de poda y escamonda y repare las luminarias.