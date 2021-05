Coronavirus: tuvo que aprender a leer y escribir de nuevo tras la enfermedad

Cuando Geoff Bodman se despertó para trabajar sintiéndose mal en marzo de 2020, inicialmente lo atribuyó a exagerar en el Festival de Cheltenham el día anterior. Pero 48 horas después estaba tan mareado y sudoroso y tenía una temperatura tan alta que su esposa Julie decidió llamar a una ambulancia. Su vida ya no sería igual.



Geoff, de Tremorfa , Cardiff, fue diagnosticado con coronavirus y fue admitido en el Hospital Universitario de Gales, pero se consideró que estaba lo suficientemente bien como para regresar a casa cuatro días después.

"Sé que, en un momento dado, el equipo que me cuidaba no pensó que lo lograría y a mi esposa y mi familia se les dijo que se prepararan para lo peor. Estoy muy contento de que el grandullón de arriba tuviera otras ideas", dijo.

A pesar de que su temperatura inicialmente se controló, se deterioró una vez más y necesitó una segunda visita de los paramédicos del Servicio de Ambulancias de Gales, que esta vez se presentaron con el equipo de protección personal completo. "Fue como algo salido de Alien. Todos estaban equipados con su equipo de seguridad, era algo extraordinario. A los dos días de llegar al hospital, estaba en cuidados intensivos".

Los intentos de llevar más oxígeno al cuerpo de Geoff fracasaron, por lo que los médicos lo pusieron en un ventilador en un intento por estabilizar su condición. Más tarde lo sacaron, pero tuvieron que ventilarlo por segunda vez, esta vez por más tiempo, mientras los médicos luchaban por salvar su vida.

Durante la segunda ventilación sufrió un derrame cerebral devastador que afectó el movimiento de su lado derecho. "Cuando me trajeron, ya había superado lo peor de Covid-19, pero fue entonces cuando me dijeron que había tenido un derrame cerebral mientras estaba bajo sedación", agregó Geoff, quien cumplió 56 años mientras estaba en el hospital y no tenía problemas de salud subyacentes .

"Recuerdo que no podía mover mi brazo derecho en absoluto. Fue realmente aterrador. Luego pasé otro mes en el hospital no solo recuperándome del coronavirus sino también recuperándome de un derrame cerebral".

Además de perder el movimiento en su brazo derecho, Geoff descubrió que también había perdido la capacidad de leer y escribir. "Al principio fue vergonzoso tener que leer libros de preescolar, pero eso es lo que tenía que hacer", dijo.

"Tenía tantas ganas de aprender a leer y escribir de nuevo. Los cambios por los que habían pasado mi cuerpo y mi cerebro fueron aterradores al principio. Tener que volver atrás y aprender a leer de nuevo me molestaba".

Después de pasar 11 semanas en el hospital, fue dado de alta y pudo ver a su familia por primera vez en meses, un momento profundamente emotivo.



Un equipo de fisioterapeutas, cuidadores y terapeutas del habla y el lenguaje se puso a trabajar en los días y semanas siguientes en un intento por mejorar la movilidad, la lectura y la escritura de Geoff. "Solo quiero rendir un gran homenaje no solo a los médicos y enfermeras que me salvaron la vida cuando estaba tan enfermo de coronavirus, sino a todo el equipo médico que me ha atendido desde entonces", dijo.

"Todos son héroes anónimos y merecen elogios de todos nosotros. Estoy muy agradecido con los terapeutas del habla y el lenguaje, los terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas que trabajaron conmigo día tras día en el hospital y en casa para recuperar algo de movimiento en mi brazo derecho. Al principio no podía levantar la mano y ahora estoy encantado de poder moverla lentamente ".

Según afirmarton los especialistas, se hará un seguimiento de la recuperación, rehabilitación y salud del accidente cerebrovascular hasta 18 meses después del accidente cerebrovascular. Los investigadores recopilarán y evaluarán la información médica de los pacientes con accidente cerebrovascular, incluidos escáneres cerebrales, muestras de sangre y medidas de discapacidad. Los hallazgos tienen como objetivo ayudar a comprender cómo la covid-19 afecta la recuperación del accidente cerebrovascular y qué tratamientos podrían ayudar mejor a la recuperación de los sobrevivientes, según publicó Walesonline.