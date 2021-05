Fue asaltada y torturada durante 8 horas: pasaron 2 años y la causa no avanza

Hace poco más de 2 años, Rosa y su familia fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes, quienes ingresaron violentamente a su vivienda y tras reducirlos los torturaron durante más de 8 horas. Luego se alzaron con una importante suma de dinero, joyas y demás.

Rosa contó en Somos Salta que fueron al menos 6 los malvivientes, quienes tras tirar la puerta abajo a hachazos, la golpearon y la tuvieron secuestrada durante 8 horas. En ese lapso, sustrajeron todo el dinero que había dentro de la casa y se llevaron todos los elementos que pudieron. “Entraron a las 3 y se fueron a las 11 de la noche, se llevaron todo”, contó

“Me dijeron que me tirara al piso, que eran policías, luego me golpearon y me precintaron las manos atrás”

En el medio, llegaron sus hijos, y bajo amenaza de que “la iban a matar”, los redujeron, y los golpearon salvajemente. Luego le sacaron todas las cosas que tenían encima, entre ellas, joyas y dinero. “En la casa eran 6 personas pero aparte había gente que estaba en los vehículos que le hicieron seguimiento a mis hijos, además hubo uno que actuó de campana y otro de entregador”

Tras horas de vivir un calvario, los delincuentes se fueron, no sin antes ser reconocidos por las víctimas, quienes hicieron las denuncias correspondientes. Sin embargo, luego de 2 años de aquel terrible hecho, hasta ahora la causa no avanzó en lo más mínimo.