Mauricio Macri contó que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en los Estados Unidos

El ex presidente Mauricio Macri contó que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos, durante un viaje que realizó esta semana “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, sostuvo Macri, en un mensaje dirigido al gobierno de Alberto Fernández que mantiene abierta una negociación con ese laboratorio, pero aún no ha podido concretarla.

En ese sentido, consideró que “son tiempos complicados para la Argentina y la región” y que “la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas)”.

Estados Unidos ya aplicó 257.347.205 vacunas contra el COVID-19 en su territorio. De esa impactante cifra, 151.315.505 corresponde a personas inoculadas con una dosis y 112.626.771 con dos. Y en el estado de Florida, donde mañana se vacunará en la playa, ya administró 16.251.997 vacunas.

Durante la semana el ex presidente participó del foro “Defensa de la democracia en las Américas”. Allí cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y reiteró sus críticas hacia la política sanitaria. “El populismo conduciendo una crisis sanitaria es más peligroso porque queda más en evidencia la mentira y la ineptitud”, fustigó