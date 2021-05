No será candidato: El ministro Esteban descartó su participación en las elecciones legislativas

A pesar de los rumores de una posible candidatura del ministro de salud Juan José Esteban, hoy confirmó que no se aventurará a buscar una banca ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Dijo que su único destino es trabajar por la salud de los salteños.

“Sin haber dicho nada, ya me pusieron en la cámara Alta, después en la cámara Baja, hasta el momento no hay nada. Yo tengo un solo destino que es manejar la salud de la provincia, estoy muy abocado a esto, tengo un equipo y un gabinete de salud que me respalda y que trabaja fuertemente en terreno”, expresó en FM Aries.

Por último, se manifestó preocupado ante la “situación de dos pandemias, la de COVID y la de enfermedad crónica no trasmisibles, más los accidentes, tenemos que dar soluciones y buscar el trabajo conjunto y en equipo". Así descartó de manera contundente su participación política en las próximas elecciones.