Ciclista chocó contra un auto y terminó en el hospital

Tras la jornada trágica de ayer, en las primeras horas de la mañana, un ciclista, quien aún no fue identificado, impactó contra un automóvil en Leguizamón y Alvear, en el macrocentro de la ciudad.

Un transeúnte ocasional, en Multivisión Federal, contó que fue el ciclista quién impactó contra la rueda del automóvil que se encontraba prácticamente estacionado. “Aparentemente venía dormido”, agregó.

La conductora del vehículo de mayor porte contó que afortunadamente se trató de un hecho menor. “Yo arranqué, venía lento, y vi la bici saltar en el aire, creía que no lo toqué, pero me dijeron que la bici me golpeó la goma”, sostuvo.

Tras el impacto, el ciclista fue trasladado al hospital para un mayor control.