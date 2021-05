El chofer del colectivo aseguró que el tren nunca tocó bocina y no había benderilleros

Luego de que pasado el mediodía una unidad de Saeta sea chocada por el tren urbano que estaba realizando un viaje de prueba hacia Quijano, el chofer del colectivo aseguró que la unidad nunca tocó la bocina y no había banderilleros alertando su paso.

Visiblemente nervioso, Mariano Ramos contó ante los micrófonos de Canal 9, que venía circulando por Ibazeta cuando se encontró de frente con el tren. “No lo vi al tren, encima no había banderillero, no había nadie quien me señalice que venía el tren, la bocina nunca sonó, no sé qué pasó”.

Dijo que ante esa situación lo único que “atiné fue a acelerar porque si yo frenaba capaz lo hacía en medio de la vía y ahí si ya me llevaba el tren y esta sería otra historia”. Aseguró que en ese momento llevaba al menos 20 pasajeros y la mayoría iba sentado.

“Por el impacto unos chicos que venían del colegio se golpearon pero afortunadamente no es nada grave. Nosotros estamos haciendo este recorrido de forma provisoria por los arreglos que se están haciendo en las calles”.

Asegura que fue un momento muy difícil, “después del impacto gracias a Dios me pude aferrar bien al volante y controlar la unidad porque comencé a viborear y temí que pudiésemos volcar”.