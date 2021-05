La hija y la exnuera de Donald Trump habrían tenido relaciones íntimas con agentes del Servicio Secreto

El nuevo libro de la reportera Carol Leonnig, ganadora del Premio Pulitzer por su trabajo sobre fallas de seguridad del Servicio Secreto, incluye algunas revelaciones potencialmente embarazosas para la familia de Donald Trump.

Según narró el periódico The Guardian, Leonnig lanzará la próxima semana un libro titulado ‘Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service’ en el que, entre muchas cosas, afirma que una hija y una exnuera del entonces presidente de EEUU habrían tenido cercanías inapropiadas con agentes del Servicio Secreto, la agencia específicamente encargada de la seguridad presidencial.

De acuerdo a Leonnig, la hija Tiffany Trump rompió la relación que tenía con su novio y comenzó a "pasar una cantidad inusual de tiempo a solas con un agente del Servicio Secreto" asignado a su custodia.

Ello provocó que los líderes del Servicio Secreto "se preocuparan de lo cerca que Tiffany parecía estar del atractivo agente", de acuerdo al libro de Leonnig.

Leonnig comenta que tanto Tiffany Trump como el agente afirmaron que entre ellos no había sucedido nada impropio y si pasaron tiempo solos era meramente por la naturaleza del servicio de protección que él le prestaba. El agente fue después reasignado.

Una vocera de Tiffany Trump dijo a The Washington Post que "todo no es sino chismes y simplemente no es verdad. La experiencia de Tiffany con el Servicio Secreto fue completamente profesional".

Tiffany Trump

Leonnig también menciona que Vanessa Trump, quien fue esposa de Donald Trump Jr. y nuera del ahora expresidente Trump, "comenzó a tener citas con uno de los agentes que había sido asignado a su familia".

Trump Jr. y Vanessa se divorciaron en 2018, y el agente con el que ella había estado saliendo no enfrentó ninguna sanción disciplinaria dado que, señala The Guardian, ni él ni el Servicio Secreto estaban entonces oficialmente asignados a su protección.

Los agentes del Servicio Secreto tienen prohibido establecer relaciones cercanas con las personas que protegen, señala The Guardian.

Leonnig comentó que existe incertidumbre sobre si Donald Trump sabía de lo que se decía sobre la supuesta cercanía de agentes del Servicio Secreto con su hija y su exnuera.

Si hubo o no relaciones impropias entre ellas y esos agentes del Servicio Secreto permanece en la incertidumbre, pero en contraste se reveló tiempo atrás que la otra hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, impidieron que los agentes que los protegían usaran los baños de su casa, al grado de que el Servicio Secreto tuvo que instalar inodoros en la calle y luego alquilar un espacio en una casa vecina, a un costo de unos 100,000 dólares, para que sus agentes tuvieran un lugar donde hacer sus necesidades.

Sea como sea, el entonces presidente Trump estaba, de acuerdo a Leonnig, especialmente preocupado por el peso y la estatura de los agentes del Servicio Secreto y pedía que los que tenían sobrepeso fueran retirados de su escolta. "Quiero a estos gordos fuera de mi escolta… ¿Cómo van a protegerme a mí y a mi familia si no pueden correr calle abajo?", habría dicho Trump, según Leonnig.

El libro de Leonnig no aborda solo asuntos del Servicio Secreto de tiempos de Trump, sino que también relata fallas, escándalos y éxitos de esa agencia durante pasadas administraciones, entre ellas las de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, de acuerdo al Post.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del libro por publicarse que reitera antiguos retos que la agencia superó y evolucionó de ellos… Ahora y a lo largo de sus 156 años de historia, el experto personal de la agencia está dedicado a la ejecución exitosa de sus críticas misiones de protección e investigación", declaró a The Hill el Servicio Secreto. /Yahoo Noticias