¡Cambio de postura! Jorge Rial ahora se va a vacunar a Miami después de destrozar a quienes lo hicieron

Después de criticar con dureza a quienes viajaron a Miami para darse la vacuna contra el covid y de asegurar que había tomado la decisión de esperar su turno en la Argentina, Jorge Rial viajará a Miami para inmunizarse contra el coronavirus. Lo anunciaron en Los Angeles de la mañana, donde al cabo de un largo enigmático develaron la incógnita y señalaron las contradicciones del conductor.

Según una información que brindó Yanina Latorre, Rial argumentará que fue "empujado por la familia" y que "ahora es legal y está abierto a toda la gente" para justificar su cambio de postura. La panelista de LAM, una de las más picantes de la Argentina, contó que "se ausentará por una semana de su nuevo programa Tv Nostra, pero no dejará un único conductor, sino dos".

"Igualmente -señaló Latorre- él va a salir por zoom desde allá porque no quiere abandonar del todo un barco que no viene navegando muy seguro". Durante todo el enigmático y después de develar la identidad de Rial, Latorre recordó que "él fue muy crítico con todos los que viajamos. Yo por ejemplo vacuné a mi mamá, que tiene 80, y me destrozó mal. Me dijo de todo. Y yo no me vacuné, que ahora quiero irme".

En efecto, Rial fue durísimo en ese momento no sólo con Yanina, sino que después cargó contra Fabián Doman y contra Nacho Viale, quienes también viajaron a los Estados Unidos buscando más protección contra el coronavirus. Según Yanina, cuando supo lo de Doman hasta "pidió una reunión con las autoridades de América", y a Nacho Viale lo criticó por sacar ventaja de "un privilegio de casta".

EL ARGUMENTO DE RIAL PARA JUSTIFICAR SU VIAJE A MIAMI.

Tras la muerte de Mauro Viale, que como él trabajaba en América, Rial pidió usar barbijo en la televisión y empezó a decir que sentía miedo por el covid. Pero igual criticó a los que se fueron a Estados Unidos. "Yo lo podría haber hecho, hasta me invitaron a participar de un tour de vacunas en Miami o en Chile, el otro destino. Pero no, tomé la decisión más pelotuda de todas que es esperar en la fila como cualquiera", aseguró en ese momento.

Pero poco después contó que habló con Marcelo Tinelli y que los dos hablaron de irse a Miami si no se aceleraba el proceso de vacunación en la Argentina. Curiosamente, la ciudad de Buenos Aires abrirá en las próximas horas la inscripción a las personas de entre 55 a 59 años, la franja etaria a la que pertenece Rial: tiene 59. /Paparazzi