Carlos Saravia finalmente no será candidato en las elecciones 2021

Carlos “Uluncha” Saravia, presidente del Ente Regulador, tomó la decisión de no participar de las elecciones 2021 a pesar de haber recibido la propuesta para ser diputado junto a Andrés Suriani y también a convencional constituyente. En ese contexto defendió la reforma de la Constitución.

“He tenido el ofrecimiento a ser candidato a diputado, pero he decidido no avanzar con esto, la campaña no puede desarrollarse sobre lo virtuoso que es hacer una reforma constitucional sino por el contrario”, aseguró.

“Antes que estar poniendo en discusión impropiamente otras cosas, creo que hay que ceder lugar a quienes eventualmente no generen este tipo de polémica”, puntualizó revalorizando la importancia de hablar acerca de la alternancia de poder, de limitación de mandatos, “creo que los nichos de poder con tendencias a perpetuidad terminan desviando los objetivos del bienestar para terminar en beneficios personales de algunas personas”.