Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca

Carlos Tevez abrió la cuenta contra River luego de hacerle una clara infracción a Jonatan Maidana y, como de costumbre, las redes sociales se llenaron de memes y mensajes de todo tipo.

Uno de los hinchas de River famosos que se expresó fue Pablo Lunati. "Clara falta de Tévez, Facundito, me paaaaa que no lo visteeeeee!!!!! Seguimossssssss..........no importa, vamossssss", expresó el ex árbitro, ahora confeso fanático del Millonario, vía Twitter.

Otro que estuvo muy picante fue el Pity Martínez, héroe de aquella final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. "Arrancamos de temprano a robar", escribió el ex River y Huracán, actualmente jugador del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí y en plena etapa de recuperación de una grave lesión.

Pero no fueron solamente los hinchas de River que se expresaron por esta jugada. También aparecieron fanáticos de Boca, aludiendo a otras ocasiones en las que diversos fallos arbitrales favorecieron a River. Incluso hubo un hincha (@laautaroabudaya) que, de manera irónica, escribió "Vieron la falta de tevez? Tremenda", con una imagen de aquella recordada infracción de Javier Pinola a Martín Benítez, de Independiente, en la Libertadores 2018.

Tello en el entretiempo en el vestuario de Boca. pic.twitter.com/OiBOrX8ibj — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) May 16, 2021 Hinchas de River y de Boca llorando que los perjudican los arbitrajes. pic.twitter.com/A9LcsxaiAy — Agustín. (@AgusSilbador) May 16, 2021

En su partido N°20 contra River, Tevez convirtió su cuarto tanto en su cuenta personal en los superclásicos. Hacía nada menos que nueve matchs que no podía gritar un gol propio ante el rival de toda la vida. Además, el Apache igualó a Juan Román Riquelme en una marca.

Antes de convertir, el delantero le cometió un claro foul a Maidana que no sólo fue reclamado por el zaguero, sino que también propició quejas de Montiel y hasta del banco visitante. El árbitro dijo "siga siga" y convalidó el gol que significó el 1-0 de Boca contra River, a los 10 minutos del primer tiempo. Un condimento más a un superclásico muy especial que tuvo de todo, y que terminó en manos de Boca en una definición por tiros desde el punto penal.