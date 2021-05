Malas noticias para River: se conocieron más casos de coronavirus en el plantel

Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Flabián Londoño Bedoya y Lucas Beltrán habrían dado positivo al test de coronavirus y se sumarían a los 15 casos confirmados del último sábado. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, no serían los únicos ya que también estaría involucrado al menos un integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. El club de Núñez hasta el momento no informó los nuevos casos, pero de confirmarse el Millonario no llegaría a formar un once titular para el encuentro del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.