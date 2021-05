“Estaba robando como todo pibe”: habló el padre de uno de los motochorros abatidos por un subcomisario de la Federal

Esta mañana se conoció que uno de los motochorros abatidos por un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) murió, el joven de 17 años había sido traslado en estado de gravedad al Hospital Presidente Perón. El supuesto enfrentamiento sucedió en Villa Dominico, Avellaneda.

El intento de robo ocurrió en Boulevard de los Italianos al 1100, cerca del cruce con la calle Teniente Coronel Lafuente. Con el paso de las horas, el presunto delincuente, identificado como Alexander Javier, murió tras ser operado de urgencia en el hospital ubicado en Sarandí.

En diálogo con Crónica HD, Gerónimo Córdova, el padre de uno de los supuestos delincuentes que manejaba la moto, dio detalles de lo sucedido. Al principio el comisario de la 5ta de Avellaneda le había informado que hubo "un enfrentamiento".

En un prinicipio le habían notificado que su hijo había recibido dos tiros, pero al llegar al hospital constató que recibió tres. Además añadió que no sabe de "quién era la moto". También pidió que se sepa la verdad y que dejen de decir que "hubo un enfrentamiento".

Explicó que Alexander manejaba la moto y que el compañero de este, "Santi", portaba un arma de juguete. "Estaba robando como todo pibe", expresó en un momento.

"Yo le di lo mejor, le enseñé que aprenda a laburar y que no salga a robar. Yo no se si estaba robando, todo salió a la luz ayer", expresó en medio de la conmoción por la muerte de su hijo.También aseguró que "no podría decir que son delincuentes"

“Me enteré todo ayer, no sabía que robaba. Él arreglaba motos, iba a la escuela, lo controlaba a ver dónde estaba. Desde hace un tiempo sospechaba que tenía mala juntas”, expresó Córdova a Telam. /Crónica