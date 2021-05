En moto y por altoparlantes, concejal salteño llamó a tomar conciencia ante la pandemia

Tras el anuncio y aplicación de las nuevas restricciones y medidas para todo el País fueron muchos los que se opusieron. Marchas, reclamos y conflictos en distintos punto del País.

Ante todo esto el concejal Carlos Luis Coronel, de El Carril, decidió a bordo de su moto y por parlante recorrer la zona pidiendo a los pobladores tomar conciencia de lo que estamos viviendo. "No es un discurso político. Es un discurso humanitario" explicó.

En la oportunidad, criticó a las autoridades de El Carril por no arbitrar o no acatar las medidas recomendadas desde Nación, Provincia y local. "Por eso tenemos elevación de la curva. Hasta 20 se han registrado y si no es más. Reaccionen, por favor, reaccionen, no es joda!"

Asimismo lamentó que por unos cuantos hoy muchas personas se vean afectadas en poder lleva a cabo sus actividades o llevar un plato de comida a casa. "¿alguien se va morir por no compartir un asado? Nadie estaba preparado para esto".