El tremendo relato de una mujer que fue abusada en manada: "uno me violaba por delante y el otro..."

Una joven española de 18 años denunció en julio de 2020 una violación en manada cuando estaba de vacaciones con sus amigas. En diálogo El Mundo se animó a contar lo que vivió con un estremecedor relato.

El hecho ocurrió en 2020 cuando un grupo de siete amigas de 18 años viajaron desde Madrid a una ciudad costera para pasar juntas y felices unas vacaciones.

Algunas frases que se desprenden de la nota, la joven relató que "todo pasó en la quinta noche" cuando regresaron al mismo boliche por tercera vez.

"El que me gustaba decía: ’nosotros somos como dos hermanos y lo hacemos todo junto, no va a pasar nada", reveló. Y siguió: "Empezaron a desvestirme. Yo les pedía que pararan, llorando, pero no querían hacerlo".

"Uno me violaba por delante y otro por detrás. Les pedía que pararan, llorando, pero no querían", contó.

Tras lo ocurrido dijo que "al principio no quería salir de casa si no iba de la mano de mi padre, no me atrevía a sacar al perro. Era el miedo. Y la culpa, siempre. Culpa por no haberme vuelto sola al piso aquella noche, por no haberme dado cuenta antes de lo que venía...".

Su pesadilla no termina y las marcas quedaran para toda la vida. "Estuve tres semanas sin comer y sin dormir, con pastillas. Perdí peso. No pude volver a vestirme como antes". "Da igual lo que tome porque no duermo bien", añadió.

"Hay días en que me pregunto por qué me tuvo que pasar esto a mi entro en un bucle", fueron algunas de las dolorosas frases de la joven que sufrió una violación en manada y aún espera por justicia. /Diario Uno