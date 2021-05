“Cuando estoy por explotar con Cristina pienso que por pelearnos llegó Macri”

El presidente Alberto Fernández se refirió este jueves al vínculo que mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Por pelearnos sabemos que un día llegó Macri, por pelearnos y dividirnos”, aseguró. E insistió: “Cada vez que siento que exploto digo... Macri. Igual nos llevamos mucho mejor de lo que creen”.

“Hay toda una historia de que Cristina viene acá y pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice Cristina. La verdad, no soy tan sumiso, y Cristina no pega cuatro gritos. No tenemos diferencias con Cristina en los grandes temas, las diferencias están en cómo lo hacemos”, agregó el Presidente.

El mandatario también se refirió a las negociaciones con Pfizer y aseguró que no “quiso” comprar las vacunas por las supuestas condiciones que imponía el laboratorio. “La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”, sostuvo.

“¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso –ahora está cambiándolas algunas– la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”, dijo Fernández en una entrevista en Youtube con el streamer y humorista Pedro Rosemblat.

El Presidente aseguró que las negociaciones con Pfizer continúan, pero criticó al laboratorio y sostuvo que si aún no se llegó a un acuerdo con Argentina es porque el gigante farmacéutico priorizó a Estados Unidos.

“La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta hoy. Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió con muchos. ¿Dónde no incumplió? En los Estados Unidos”, sostuvo Fernández.

“¿Qué es lo que yo íntimamente creo? Cuando llegó el momento de firmar con la Argentina, Pfizer ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que cuando tuviera que entregar en la Argentina, Estados Unidos le iba a decir ‘dejá las vacunas acá’”, agregó.

El mandatario volvió a referirse a las acusaciones de Patricia Bullrich, quien denunció que el Gobierno Nacional le exigió a Pfizer, para cerrar el acuerdo, “una contraparte nacional” para recibir “retornos”.

“Es un delirio decir que el Gobierno no quiso comprar por razones ideológicas, que por eso compramos las rusas o chinas, o fue por coimas: eso es un disparate mayúsculo”, sostuvo el Presidente. Fernández presentó una denuncia civil contra la presidenta del PRO por “difamación y delitos contra el honor”. /TN