Macri: “Prometieron asado y no alcanza ni para la polenta”

“La gobernante siempre fue Cristina Fernández. El kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo hace muchos años. Ella dispuso al presidente, es medio difícil pensar que Alberto Fernández tenga la autoridad. Nunca tuvo la autoridad”, dijo este este sábado Mauricio Macri y cuestionó al Gobierno: “Prometieron asado y no alcanza ni para la polenta”.

El expresidente de la Nación participa en La Noche de Mirtha, como único comensal frente a la conductora Juana Viale. “Está habiendo un proceso de aprendizaje. El cambio está comenzando en Argentina. Vamos entrar en una muy buena etapa. El segundo tiempo ya comenzó. Soy pesimista en el corto plazo y optimista en el largo”, sostuvo el ex mandatario.

“Mi última conversación con Fernández fue el 19 de marzo del 2020, cuando decretó la cuarentena más larga del mundo. El tergiversó la conversación. Fernández se contradice en el mismo día, antes lo hacía cada dos días. Contradecirse todos los días, sin ningún apego a la verdad, destruyó el valor de la palabra presidencial”, disparó Macri.

Además, el expresidente fue consultado por su vacunación en Miami y dio varios detalles. “Estaba en un panel con especialistas y me dijeron que a dos cuadras vacunaban, estaba esperando mi turno en la Argentina pero pensé que era mejor no sacarle la dosis a otra persona”, dijo.

Se acercan las elecciones y el expresidente levanta cada vez más su perfil público. En los últimos días, salió en defensa del policía bonaerense Luis Chocobar y criticó la decisión de la Argentina de retirar la acusación contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

“La democracia está en riesgo, todos los días. Las democracias no corren más riesgo por golpes de Estado, sino porque un dirigente entra al sistema democrático y empieza sistemáticamente a minar el sistema. Hoy es un juez, después un periodista. De a poco. Y un día te encontrás que ya no Tenes instituciones”, dijo Macri en la entrevista con Juana Viale.

El ex mandatario también criticó al gobierno por la gestión de la situación sanitaria y la vacunación. “El desmanejo de las vacunas ha sido terrible. Todavía no sabemos al día de hoy por qué no tenemos las 13 millones vacunas de Pfizer”.

El ex mandatario también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio. Consultado sobre un segundo mandato presidencial, Macri advirtió: “Hoy ni pienso en volver a ser Presidente. Hoy mi preocupación es ayudar a los líderes que tenemos a que se desarrollen. La gente elegirá el candidato, y a los demás les tocará colaborar”.

“Las ambiciones de cara al 2023 están, todos los curas quieren ser Papas, yo estoy para ayudarlos. Me siento orgulloso de haberlo hecho jefe de gobierno a Horacio (Larreta), a María Eugenia (Vidal) gobernadora, a Patricia Bullrich una gran ministra de Seguridad”, agregó.

Como autocrítica, Macri afirmó: “No estuve a la altura de las expectativas en lo económico que genere. La campaña con Scioli fue un error, una negación de la situación de crisis que había, la Argentina estaba quebrada”.