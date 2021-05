Una salteña participará del reality "Relatoras argentinas" de la TV Publica

Romina Toledo, fue seleccionada para participar en el Reality “Relatoras argentinas”, que comenzará el próximo 8 de junio. Serán 16 participantes de todo el país, que buscarán en convertirse en la primera relatora femenina de la argentina.

La salteña buscará cumplir sueño de convertirse en la primera relatora del país. Romina, fue jugadora del fútbol femenino y también incursiono en futsal. Su talento en el arco la llevó a estar convocada para integrar la selección argentina.

También tuvo su paso por medios radiales haciendo columnas. Ahí se despertó la pasión por el relato y estuvo frente a los micrófonos en algunos partidos del Federal A. Así formó parte del staff del programa “De Taquito”, programa deportivo integrado por periodistas femeninas del medio.

Romina, en diálogo con InformateSalta comentó como fue el proceso de inscripción. “Salió la propaganda y algunos amigos del medio me impulsaron y me inscribí, pero jamás pensé que me iban a llamar y luego me confirmaron que quedé preseleccionada y a partir de ahí pasé varias etapas. Hasta que al último me confirmaron que estaba entre las 16 seleccionadas”, dijo.

La salteña viajará esta semana rumbo a Buenos Aires, para incorporarse al Reality de la TV Pública. La producción del programa estuvo en nuestra provincia para conocer la vida personal de Romina, que se dará a conocer a la teleaudiencia, como a cada una de las 15 participantes.