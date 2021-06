“Si la maestra no llegaba, él los mataba a todos”: desgarrador relato de la familia de la mujer apuñalada

Avelino, el hermano de la mujer atacada por su marido y auxiliada por una maestra que había ido a la vivienda en Quilmes para saber por qué el hijo de la pareja no se conectaba al Zoom, contó que ella nunca se animó a denunciarlo, ya que "tenía miedo porque él la amenazó con que iba a asesinarla". "Gracias a Dios llegó (la docente) porque si no los mataba a todos", aseguró el hombre en diálogo con Crónica HD.

El violento suceso ocurrió cerca de las 10 de este lunes en un domicilio situado en Garibaldi al 1100, en la mencionada localidad ubicada en el sur del conurbano bonaerense, donde encontraron herida a la mujer, de 39 años y de nacionalidad paraguaya.

Los efectivos fueron alertados por Flavia, que trabaja como orientadora vocacional de la Escuela 9 de Quilmes, que justamente se dirigió al domicilio de uno de los alumnos de esa institución que no asistía a las clases virtuales y al llegar al lugar, escuchó gritos de auxilio.

Ante esa situación, la docente pudo observar a través de la puerta que un hombre acuchillaba a una mujer. Cuando los efectivos arribaron a la casa, el agresor, identificado como Gabriel Lezcano (40), intentó darse a la fuga aunque fue detenido.

"Mi hermana se levantó y cerca de las 10 de la mañana, le dijo a los chicos: ’vamos a hacer el Zoom con la profesora’. El chabón le pidió el celular y ella se lo dio, pensando que lo iba a agarrar y ahí le pegó la puñalada. Sin discusión ni nada", relató Avelino, hermano de la víctima, en una rueda de prensa durante esta mañana.

Según detalló el hombre a Crónica HD, Lezcano "es violento y la golpeaba cuando estaba borracho y consumía drogas". "Mi hermana estaba amenazada de muerte si lo denunciaba. Le dijo que los iba a asesinar a ella y a los chicos", agregó.

"Hace una semana que los chicos no se conectaban. Ella (la docente) justo llegó y los vio. Gracias a Dios llegó ella porque si no los mataba a todos", aseguró Avelino y explicó que los hijos de la pareja, dos adolescentes de 13 y 14 años, "no siempre iban al colegio, la madre no podía llevarlos porque estaba golpeada o con un ojo negro".

Y concluyó: "Quiero que se haga justicia y que no salga porque estamos en peligro, está loco, nos va a matar a todos. Es un asesino. Los chicos están conmigo y me preguntan cómo está su mamá porque vieron todo". /Crónica