VIDEO: Docente es interpelada por mamás al decir en clase virtual a niños de 14 años que “el Covid no existe”

Un hecho inexplicable se produjo en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde una docente discutió con madres de sus alumnos luego de la maestra le dijera a los chicos en clase que el Covid-19 no existe. Inclusive cuando le marcaron un fallecimiento por coronavirus la militante del PRO y excandidata a diputada nacional por Cambiemos, repitió: "no hay tratamiento para el covid porque no existe".

La docente es Rosa Razuri, según informa el Periódico Las Heras, y se trata de una abogada que da clases de Formación Ética y Ciudadana. Fue candidata del Cambiemos, además de ser militante del PRO y del partido de Juan José Gómez Centurión.

En el medio de una clase por Zoom una madre interrumpió a la docente, luego de que la maestra le dijera a chicos de 14 años que el covid no existe.

"Si a ustedes les molesta a mí no me interesa", fue lo primero que contestó la docente. A lo que la madre le respondió: "Usted no le puede decir a mi hija que el covid no existe".

"Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", replicó Razuri.

En otro tramo, otra madre entró en la conversación y le dijo a la docente: "Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid, estamos pasando por un momento muy feo".

Pero Razuri insistió: "No se mueren de ningún covid porque el covid no existe. Eso dicen y eso le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad no existe".

"Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?", repreguntó la misma madre: "No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer", tuvo como respuesta. /Minuto Uno