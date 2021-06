Federal "A": El “Albo” prepara el viaje a Pergamino

Luego de confirmarse el reinicio del Federal “A”, Gimnasia y Tiro visitará a Douglas Haig de Pergamino el próximo lunes, a las 15 horas.

Para jugar la fecha 7, el técnico Sergio Maza, ya tendría listo el once ideal. Juan Pablo Cárdenas y Maximiliano Villa no viajarán porque no están recuperados de sus dolencias.

Ayer se realizó la práctica formal de fútbol y una de las novedades fue la vuelta de Guido Milán y el ingreso de Indio Barrionuevo por Juan Manuel Perillo, con un dolor de ciática. Sin embargo, el cuerpo técnico confirmó que está en condiciones de jugar y que se lo preservó para llegar bien al lunes.

El equipo que puso en el ensayo futbolística: Luciano Silva; Juan Galetto, Guido Milán, Alfredo Gonzales Bordón y Tomas Nallin; Ivo Chávez, Matías Birge, Rubén Villareal, Ezequiel Barrionuevo, Walter Busse y Guido Di Vanni.

El plantel continuará los trabajos y mañana a las 14 horas viajará rumbo a Pergamino para enfrentar a Douglas Haig.