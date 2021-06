Revelan un romance inédito de Cristina Kirchner: “Salía con...”

Cada semana, Andy Kusnetzoff recibe cinco invitados en su ciclo PH Podemos Hablar (Telefe) donde cuentan sus más profundos secretos. Esta vez, Teresa Calandra sorprendió cuando reveló un romance inédito de Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó cuando el conductor pidió a sus invitados, entre los que se encontraban, Alejandro Fiore, Cristina Pérez, Pipo Cipolatti y Stefanía Roitman, que pasen al frente "Los que descubrieron su vocación desde su infancia".

En ese momento, Calandra fue una de las primeras en cumplir con la consigna y compartir su experiencia. "Desde chiquita quería maquillarme, vestirme, desfilar, cantar, actuar. Soy de la ciudad de La Plata...", dijo la exmodelo.

Inmediatamente, Andy la interrumpió y le consultó: "Vos fuiste al colegio con Cristina Kirchner, ¿no?". "Sí, compañera mía fue Cristina Kirchner", le respondió Teresa.

Y continuó el relato con una inesperada revelación: "Era del grupo de mi hermano, porque estaba de novia con un amigo de mi hermano". Sorprendido, el conductor expresó: "Qué fuerte eso, no le conocimos otro novio a Cristina que no fuera Néstor (Kirchner)".

"Todos tuvimos un noviecito de toda la secundaria. Hola Diego, un besito", dijo Calandra mirando a la cámara, haciendo referencia a su exnovio del colegio. "Y ella (por Cristina) salió con un amigo de mi hermano", detalló.

La conductora aclaró que pese a haber sido compañeras con la vicepresidenta, no eran amigas y recordó la última vez que se cruzaron. "La volví a ver cuando fuimos con Roberto Giordano al sur. No me olvido más que Roberto, a cada provincia que íbamos decía ’estamos en la provincia del futuro presidente de la Argentina. Y bueno, en ese momento el marido era Gobernador y ella senadora y ahí nos saludamos pero no volvimos a vernos", concluyó Calandra sobre su relación con la mandataria.

Mirá el video:

El día que Teresa Calandra volvió de la muerte

En otro momento del programa, Calandra recordó un fuerte episodio de su vida en el que aseguró que vio la famosa luz al final del túnel. "Tuve un síncope. Yo pensé que había sido un desmayo", contó.

"Estaba en el baño, me miré al espejo y vi como si se apagara el televisor. Sentí que me despegaba de mi cuerpo vestida de blanco y entraba en la gracia de Dios. Es difícil explicar la sensación de felicidad y de placer que sentí. No querés volver. Vi que me recibía mi exmarido, que en ese momento estaba vivo. Era un túnel largo de luz", contó sobre el episodio que tuvo hace más de 20 años.

"Mi marido me hizo respiración boca a boca. Solté esa mano que vi y me desperté. Pasó un minuto. Y le dije a mi marido "La próxima vez no me traigas, porque nunca fui tan feliz. Por eso cuando me preguntan si le tengo miedo a la muerte, digo que no, solo le tengo miedo al deterioro", explicó.

La exmodelo dijo que en su momento, le contó su experiencia a Victor Sueyro. "Me preguntó qué había visto y me dijo ’bienvenida al club’". /Clarín