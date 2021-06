Dónde llegará España en los Europeos 

No cabe la menor duda de que la selección española siempre será favorita en cualquier torneo internacional que participe, sin embargo, la Eurocopa que está a punto de comenzar presenta numerosas interrogantes para “la roja”, especialmente tras la no exenta de polémica lista de Luis Enrique para el torneo.

En primer lugar habrá que ver en qué punto llegan los jugadores tras esta atípica temporada, especialmente porque en los últimos partidos de las competiciones en muchas ocasiones se vio que las fuerzas empezaban a flaquear, eso será sin duda uno de los principales hándicaps, aunque si bien es cierto esto es algo que le sucederá a la gran mayoría de selecciones, especialmente las que cuentan con más jugadores de primer nivel.

A favor de España hay que decir que en esta ocasión ha apostado por jugadores jóvenes que evidentemente siempre estarán más frescos que jugadores como Lewandoski que cuenta con más edad y muchos más partidos en las piernas que seleccionados españoles como Enric García o Diego Llorente que no ha tenido demasiada continuidad en sus equipos. Por otra parte hay jugadores que prácticamente están debutando en un torneo importante con la selección y habrá que ver hasta qué punto esta presión les afecta a la hora de los partidos.

Para la primera fase, España es una de las favoritas del grupo, a pesar de esta atípica convocatoria en la que destaca por encima de todas la ausencia del gran capitán Sergio Ramos aunque no eran pocos los que pedían también la inclusión de Iago Aspas, que pese a firmar una gran temporada, especialmente en la segunda parte de la competición no ha sido llamado a filas por el seleccionador, en cambio ha apostado como dijimos antes por jugadores más jóvenes como Pablo Sarabia o Adama Traoré que a pesar de su juventud no llegan ni de lejos a las cifras del delantero del Celta de Vigo.



A priori España, cómo se prevé en las casas de apuestas de México seguras y fiables, debería luchar por superar la fase de grupos frente a Suecia, que recordemos ya venció en la fase de clasificación, venida a menos y sobre todo con el cómo les pueda afectar la baja a última hora de Ibrahimovic. El delantero de Malmoe iba por fin a regresar a su selección, pero una lesión con su equipo parece ser que le deja fuera de juego, a pesar de los intentos de última hora para intentar volver. Que participe o no sin duda puede cambiar todo.

Por otra parte Polonia intentará aferrarse a los goles de Lewandoski tras firmar 41 tantos durante la temporada, siendo año tras año uno de los mejores delanteros centros del mundo, y finalmente la que a priori parte como cenicienta es Eslovaquia con Marek Hansik como máxima estrella. La batalla está servida y si España logra la clasificación a partir de las rondas eliminatorias todo puede pasar y es difícil pronosticar hasta dónde puede llegar España. Sin duda habrá en esas eliminatorias selecciones con jugadores más experimentados pero la juventud juega a favor de España.

En un principio no parte como una de las favoritas ni siquiera a pasar de primera fase, la lista despertó esa sensación en la afición, pero ya se sabe que quizá ha llegado el relevo generacional y volver a ser la selección que dominó el mundo hace no mucho tiempo. Busquets, Jordi Alba, Thaigo o Koke serán los veteranos que tendrán que dar el paso al frente y hacer mejor a sus compañeros más inexpertos en este tipo de torneos.