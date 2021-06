¿Vuelven a parar los colectivos en Salta?

A horas de finalizar el plazo de conciliación obligatoria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta, a cargo de Miguel Barrera, advirtió que hoy, a partir de las 14.30 horas, mantendrán una reunión clave para determinar si vuelven o no las medidas de fuerza.

En la misma se reiterará la necesidad de un incremento del 37,81% y el pago no remunerativo de 60 mil pesos. “Se nos está tornando difícil, los empresarios aducen que los fondos que hoy tienen no es suficiente para cubrir este tipo de incremento”, sostuvo en Multivisión Federal.

En ese marco, sostuvo que no se puede descartar un paro. “Esperamos con mucha expectativa la reunión, pero si no llegamos a un tipo de entendimiento con el sector empresario, es más que seguro que el consejo directivo van a dictar una medida de acción directa para todos los trabajadores, es decir, no vamos a prestar servicio”.

“Hasta ayer no teníamos una luz de esperanza, ojalá hoy se puede resolver este problema”

Por último, el gremialista remarcó que se los tildó de esenciales y nunca tuvieron una remuneración justa, ni se les proveyó de dosis de vacunas.