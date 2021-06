“Te voy a fajar para que te vayas del país”: el “Chino” Maidana aceptó el desafío del youtuber Yao Cabrera

La exhibición que realizaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul revolucionó tanto al mundo del boxeo como al de las redes sociales. Y al parecer la versión sudamericana está cerca de concretarse, ya que Marcos Chino Maidana aceptó el reto que le hizo el uruguayo Yao Cabrera.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", comenzó Cabrera en una historia de Instagram,

Luego agregó el controversial creador de contenido: "Porque claro, vamos a mostrar una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo y le hago ’pum, pum, pum’. Una pelea de verdad: Yao Cabrera vs Chino Maidana. Vayan a Twitter y tuiteen, dale que somos tendencia al toque".

A 24 horas de los posteos del youtuber, el ex campeón del mundo le contestó en sus historias de Instagram aceptando el desafío. "Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fueron las palabras del Chino con un look muy campestre.

Maidana no fue el único que le respondió al uruguayo, también lo hizo Walter Matthysse Jr., el sobrino de Lucas, otro histórico del boxeo nacional. El púgil de 22 años, que debutó en el profesionalismo en 2020, también lo quiere boxear.

"Me dijeron que me andas buscando a mí también, así que te desafío a sólo un guanteo (en vivo o como quieras) a 4 rounds nomás. Si me los aguantás, vemos qué arreglamos (seguramente el gran Chino Maidana no acepte tu desafío porque todos sabemos que te puede mandar al hospital con las manos atadas si quiere). Espero tu respuesta", le había puesto antes del posteo de Maidana. /Olé