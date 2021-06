Lau Perea: la joven salteña que quería ser abogada y ahora es estrella porno

Quería una carrera profesional y terminó convirtiendo en una gran empresaria. Nicol Love, alias Lau Perea, es un nombre que ha ganado terreno en el cine para adultos. La salteña de 27 años decidió pegar un salto para ganar más seguidores y gracias a su sensualidad y actuación llegó a colocarse como una de las figuras más deseadas en México.



La joven viajó al país azteca para probar suerte pero lamentablemente al llegar fue víctima de un secuestro. Por fortuna, Laura Perea escapó de sus captores y se refugió con un amigo que había conocido durante el trabajo, indicó el medio Distritt.

¿Quién es Nicol Love?

Laura Perea, alias Nicol Love, nació en la ciudad de Salta, Argentina, donde intentó estudiar la carrera de Derecho.

Cuando la joven cumplió 22 años se fue a Buenos Aires para salir adelante con su preparación. Gracias a su esfuerzo y dedicación, Nicol Love apareció en comerciales de televisión, así como en algunos programas.

“Llegue a Buenos Aires sin nada. Contacté a Mario Mariño, mi representante, y empecé haciendo presencias y extras en programas de TV. Luego trabajé en Ness producciones y demás”, detalló.

“Yo quería más, para poder darle una mejor estabilidad económica a mi familia. Decidí viajar a Mexico.“Cuando llego sola me secuestran y me quitan el pasaporte. Me ponen a trabajar para ellos como dama de compañía. De película, pero real. Cuando tuve la oportunidad en el contexto del Covid-19 me escapé y me quedé con un amigo en otro sector del país”, expresó.

Después del amargo trago del rapto, Laura Perea se fue a la Ciudad de México donde encontró una gran oportunidad.

Nicol Love indicó que la casa productora Mundo X la contactó a su llegada a la capital para participar en algunos proyectos, por lo que aceptó convertirse en actriz de cine para adultos.

“Me contactó la productora Mundo X. Allí empecé a trabajar como actriz porno. Me va muy bien y estoy agradecida. Espero llegar a grabar con una productora importante y ser conocida internacionalmente”, agregó.

Perea afirmó que desde sus años en la universidad pensó en usar su cuerpo como medio de trabajo.

“Yo hacía Fitness. Traté de utilizar el cuerpo como medio de trabajo. Me di cuenta de que me iba bastante bien con eso y me gustó”, finalizó.