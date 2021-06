Scaloni: "El camino de atacar es este y la pelota seguramente entrará"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa en la antesala del duelo de mañana contra Uruguay en el Mané Garrincha, de la ciudad de Brasilia, por la segunda fecha de la Copa América. Si bien no confirmó el equipo, el DT adelantó que "habrá una o dos modificaciones".

La Albiceleste llega al duelo con un empate 1 a 1 con Chile, mientras que el elenco charrúa hará su presentación en el certamen luego de quedar libre. El punto débil que quedó en evidencia en los últimos partidos fue la falta de eficacia a la hora de definir frente al arco rival, una situación que, por ahora, Scaloni se toma con calma.

Scaloni y lo más destacado de la Selección Argentina antes de enfrentar a Uruguay por Copa América:

El gran presente de Cristian Romero en la Selección Argentina, según Lionel Scaloni

"No lo pudimos tener en las anteriores convocatorias porque se suspendieron en marzo. Lo veníamos siguiendo de hace rato. Tiene un presente muy bueno y demostró tener el temperamento y la personalidad para jugar con esta camiseta. No nos olvidemos que es joven y en algún momento puede bajar su nivel. Hay que darle tiempo y confiar en él. La única forma de valorar a los jugadores es meterlos dentro de la cancha y que no tengan la presión de rendir sí o sí".

Sobre la presencia de Nicolás González ante Uruguay

"No sé por qué está en duda. Él está bien y entrenando. Viene de una inactividad y por eso al empezar un partido estamos condicionados con algunos jugadores. Nico es uno de ellos, pero está bien y no manifiesta nada".

Los elogios a Suárez y Cavani

"Hay que tenerlos lo más lejos posible porque son delanteros importantes. Hay tener el control del partido y que ellos estén incómodos. Habrá momentos en los cuales ellos podrán dominar y es ahí cuando tendremos que estar atentos".

En referencia al dibujo táctico

"La identidad de un equipo no radica en la línea de 4 o de 5, sino en la forma de atacar y en lo que le pedís a los jugadores. Juguemos con 3, 4 o 5, nuestra idea será siempre la misma: pensar en el arco rival, con jugadores de buen pie".

La falta de eficacia para convertir goles

"Siempre es mejor generar situaciones y que las concretemos. En este caso, no la pudimos meter, pero estamos convencidos de que el camino es este. Y lógicamente corregir algunas cosas que pasaron en los segundos tiempos. El camino de atacar es este y seguramente la pelota entrará. Sería un poco más preocupante que el equipo no genere. Seguramente tengamos menos situaciones que contra Chile por las características de Uruguay".

Sobre la Selección de Uruguay

"Le tenemos un enorme respeto por su historia. Tengo muchos conocidos en ese país y consideramos que es una de las mejores selecciones del mundo. Todo el mundo quiere jugar, va a ser un partido complicado. Tiene centrodelanteros de gran nivel, mediocampistas de gran presente y una defensa que se conoce hace mucho. Se enfrentarán dos selecciones competitivas".

"En los tres partidos fuimos adelante en el marcador. Tenemos que seguir de la misma manera que lo hacemos durante el primer tiempo, que se juega bien y generamos. Aunque pueda haber un gol del otro equipo, tenemos que poder revertir la situación, no es porque tengamos que cambiar".

El presente de Lautaro Martínez en la Selección Argentina

"A Lautaro lo veo bien, no tengo nada que decir. Siempre tuvo nuestra confianza, está haciendo una buena Copa América. Hizo dos buenos partidos de Eliminatorias y no veo por qué estar preocupado con su presente".

Scaloni no confirmó el equipo, aunque adelantó cambios

"El equipo está casi confirmado. No lo voy a dar, pero va a ser similar al del otro día con una o dos modificaciones, pensando que volvemos a jugar el lunes. La seguidilla de partidos es complicada con dos rivales duros".

Con la confirmación de que Cristian Romero ya está listo para volver a ser titular tras la pequeña lesión muscular que lo dejó afuera del debut ante Chile, es un hecho que Cuti será de la partida en lugar de Lucas Martínez Quarta. Por los trabajos que realizó esta mañana, hay dos interrogante: Marcos Acuña (jugó en el ensayo) o Nicolás Tagliafico y Nicolás González -estaba en duda por su estado físico, pero integró el equipo titular- o Ángel Di María.

La formación de la Selección Argentina ante Uruguay por Copa América

Si no hay imprevistos, el once será con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

El DT dela Albiceleste analizó los empates en los duelo previos