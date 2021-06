Buscan prohibir el uso de la palabra ’madre’ y reemplazarla por la frase ’progenitor que ha dado a luz’

La Organización inglesa Stonewall está impulsando una campaña en el Reino Unido que generó muchísima controversia en los sectores conservadores de la sociedad. La propuesta es desterrar el término ’madre’ para sustituirlo por el de ’progenitor que ha dado a luz’.

El objetivo de esta iniciativa, además de lograr que todos los miembros de la comunidad trans y no binaria se sientan más cómodos, es que las empresas sean más inclusivas y mejorar así, las experiencias de sus empleados.

Para Stonewall, la eliminación de la palabra ’madre’ contribuirá a que los hombres y mujeres trans junto con las personas no binarias, no se sientan excluidos. El sector más conservador de la sociedad inglesa no pudo ocultar su indignación ante el pedido por considerarlo ’una burla a la biología básica’ así como un ’obstáculo para los derechos de las mujeres’.

La organización Stonewall lleva más de 30 años trabajando por los derechos de las personas lesbianas, gays y bisexuales en toda Gran Bretaña. Es una de las más importantes del mundo y en el tiempo, ha formado parte de las conquistas importantes como el matrimonio y la adopción igualitaria, la protección legal para las personas trans y la educación inclusiva entre muchos otros. /Pronto