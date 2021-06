Cantó en la calle, se hizo famoso, fue denunciado por estafa y se operó la cara: ¿qué es de la vida de Amigacho?

Pasó más de una década desde que Fernando Cámara dejó de vender estampitas en una estación de subte para convertirse en un mediático de la pantalla chica. Conocido como Amigacho, estuvo de gira con su propio espectáculo en Mar del Plata e incluso trabajó en una tira de Pol-Ka. Poco después, esa fama se apagó y volvió al anonimato.

Con su particular forma de hablar "checheando", Cámara se ganó su apodo y se volvió popular en 2010 después su aparición en ese entonces Crónica TV. Así, pasó de vender estampitas en el subte a ser una figura de la farándula local.

Su carrera continuó expandiéndose por algunos años, en los que interpretó canciones, hizo presencia en boliches, protagonizó publicidades, tuvo romances y estuvo en casi todos los programas de televisión, entre ellos Showmatch. También estuvo de gira con su propio espectáculo en Mar del Plata y poco a poco, fue alejándose de los medios.

En 2012, Cámara reapareció en los medios por una noticia muy triste. Su novia, Eva Risueño, apodada C hicha, murió por una neumonía.

Fernando Cámara, alias Amigacho, en su aparición en Crónica TV.

Dos años después, Amigacho tuvo algunas participaciones en Los Únicos, la tira de Pol-Ka en la que le tocó interactuar en algunas escenas con el personaje de Nicolás Cabré.

Amigacho comenzó su carrera en la pantalla chica en 2010.

Un escándalo lo salpicó en 2016, cuando lo denunciaron por estafar a una persona con "el cuento del tío" en un banco. Al aparecer en cámara, Amigacho no era estéticamente el mismo: había pasado por el quirófago y se retocó la cara.

"Me operé, me levanté y me afiné un cachitito la nariz. Me operé porque no estaba conforme con mi cara y un mal cirujano me había hecho un desastre", explicó antes de alejarse por completo de los medios.

Así se ve Amigacho en la actualidad.

Otro dato que trascendió poco después es que Cámara estuvo durante un tiempo en la esquina de Santa Fe y Callao cantando y pidiendo monedas para poder comprarle los remedios y darle de comer a un familiar.

El video Clip de "Amigacho"

En una reciente entrevista, Amigacho habló de su presente laboral: "Trabajo en un videoclub de Bernal... el único que quedó en la zona. Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores...", explicó.

Amigacho en la calle cantando y pidiendo monedas. /Crónica