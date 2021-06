Macri dijo que el Covid es "una gripe un poco más grave" y habló sobre su vacunación en EEUU

El ex presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar la gestión de la pandemia de Covid-19 del gobierno de Alberto Fernández, las cuarentenas y las medidas de restricción y en ese marco, minimizó el impacto del virus: "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir".

El empresario consideró que la pandemia "es una desgracia", pero que "la cuarentena eterna ha destruido una parte del país" y que si él hubiese gobernado durante este período hubiese "comprado todas las vacunas que había disponibles".

"Porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, ¿cómo no vas a comprar todas las vacunas? Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos", afirmó en una entrevista con el periodista Marcelo Torrez en el sitio mendocino El Sol.

Macri tomó a Chile, que cerró contrato con Pfizer, uno de los puntos más ásperos de la discusión política en la previa a las Elecciones 2021, como ejemplo. "Un técnico del Conicet dijo que, si hubiésemos vacunado como los chilenos, tendríamos 30 mil muertos menos", señaló y resaltó que "la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”.

Vacunación en Miami

En febrero, el ex jefe de Estado negó haber recibido la vacuna contra el Covid.19 y aseguró por sus redes sociales que no lo iba a hacer "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido". Pero tres meses después, comunicó que en un viaje a Miami se aplicó la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y causó polémica.

Consultado por este accionar, Macri respondió que no viajó para "vacunarse" sino por una conferencia, que con ese acto hizo una "contribución" a los argentinos y advirtió que no cree que "esta gripe un poco más grave" sea algo para "no dormir"

"Yo no viajé para vacunarme y respeto al que viaja para vacunarse. Viajé para dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné", relató.

Y añadió: "Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez que está por llegar a mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución".