Video: insólita pelea entre diputados por el gol de Maradona

Un inesperado cruce entre legisladores, alimentado por la grieta política, se produjo en un plenario de comisiones del Congreso nacional debido a un homenaje a Diego Maradona.

Los diputados discutían por zoom la creación de una comisión bicameral para controlar la hidrovía. Pero el reloj marcó las 16.09 y uno de ellos propuso suspender el debate para realizar un inesperado homenaje.

El oficialista Carlos Heller pidió realizar un aplauso por cumplirse 35 años del histórico gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986.

🚨#ALERTA | Diputados aplaudieron el histórico gol de Maradona a los ingleses. El recuerdo se realizó a las 16.09, en pleno debate de comisión para crear una Bicameral por el tema de la Hidrovía. pic.twitter.com/dfuTEYUZ2W — Dataclave (@Dataclave) June 22, 2021

El recuerdo de Heller provocó inicialmente algunos comentarios divertidos y varios diputados aplaudieron a través de la pantalla. Y varios, no. Pero cuando le tocó hablar a un diputado del PRO, la alegría se convirtió en tristeza.

Jorge Enríquez, de CABA, no habló del famoso gol argentino, sino que prefirió referirse a los desmanejos de la pandemia por parte del Gobierno nacional. "Soy futbolero de alma, pero me da una profunda tristeza que se pongan a festejar el gol de Maradona, cuando esta cámara tiene 5 vacunados VIP que no presentaron la renuncia. Vi a mis compañeros de chat horrorizados", expresó Enríquez.

Este comentario desató el caos en el encuentro virtual. "Es patético que un homenaje a Maradona te provoque tristeza", exclamó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

De allí en adelante, todo fue bullicio de gente hablando a la vez. Algunos legisladores retrucaron que Enríquez debería entristecerse por la deuda tomada con el FMI en el gobierno de Macri.

Normalmente, cuando un legislador habla, el resto se mutea para escuchar. Pero la intervención del legislador del PRO derivó en una mezcla de recriminaciones, en medio del pedido de "orden" del diputado que estaba en uso de la palabra, al que nadie hacía caso.