Consecuencias del zonda: Edesa trabaja para restablecer cortes pendientes

El viento zonda que se desató ayer sobre una buena parte de la provincia no solo dejó un cielo marrón y mucha tierra en los patios de las casas, sino también distintos inconvenientes y problemas, como ser la voladura de objetos, techos e interrupciones del servicio eléctrico.

Sobre este tema el gerente de administración de Edesa, Jorge Salvado, amplió los detalles de la afectación que realizó al suministro el viento. “El fenómeno fue extraordinario por la intensidad del viento, comenzó al mediodía en Cachi, se extendió por Payogasta, a las 12.30 fueron las primeras aperturas en Cachi que rápidamente fueron solucionadas”, comentó sobre los primeros problemas.

A esto recalcó que a las 14 comenzó a sentirse por el valle de Lerma y la Capital donde “fue la mayor afectación con la caída de postes, ramas, líneas, etc.; el trabajo se extendió durante toda la tarde, en la noche se fueron reponiendo los cortes de media tensión y el personal hizo un esfuerzo importante en la madrugada para reponer” las interrupciones faltantes.

“Lo que está quedando es el trabajo en baja tensión, hay pilares caídos o postes de baja tensión"

No obstante siguen por la mañana las tareas para reparar el servicio donde aún no se solucionó. “En la zona norte (de la provincia) no hay cortes, en la zona noroeste hay un problema en Cerro Negro ya que están alimentados por un vínculo con Jujuy, en el valle quedan problemas de líneas rurales en las zonas de Corralito y de San Agustín”, indicó Salvado.

Sobre este punto amplió que “en San Agustín están sin servicio, en Corralito y zonas particulares de San Remo, Morosini y el sector sur (de la Capital), donde ya son subestaciones, se están atendiendo los reclamos de baja tensión”.

Como dato, Salvano rescató por Canal 9 Multivisión que de los postes afectados “entre caídos y ladeados, han sido más de 50 considerando media y baja tensión, por lo visto y por lo que tenemos registro, el viento fue uno de los más intensos”, concluyó.

“Si hay reclamos pendientes, esos serán atendidos durante el día hasta la normalización completa del servicio”