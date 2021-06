“Me lo mataron y dejaron tirado como a un perrito”, habló la mamá de “Torrejita”, el ladrón de 15 años que tomó a dos nenes como rehenes

Delincuencia juvenil. Torrejita tenía 15 años y el martes de esta semana encabezó entradera con un nene de siete años como escudo humano. Sin embargo, cuando cruzó la puerta de acceso le pegaron un tiro que impidió su accionar. Intentó escapar del lugar, pero cayó muerto a los pocos metros.

“Me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito. Lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a la persona más basura que puede haber”, describió Natalia, madre del joven ladrón, en diálogo con Telenoche. Al mismo tiempo, dio a conocer que un adulto lo había usado para que saliera a robar.

En ese sentido, Natalia expresó: “Es una basura, un hombre grande, un reclutador de menores que lo mandaba hacer los trabajos sucios para él”. Dio a conocer que se trata de una persona de entre treinta y cuarenta años, una “mala junta”, como la había calificado previamente.

“Yo no quería que se junte con nadie. Las cosas que no van, no van. Él tenía que terminar el estudio para poder tener un buen trabajo”, complementó la madre del ladrón de 15 años que fue abatido. Cabe mencionar que Torrejita no terminó la escuela: la abandonó cuando tenía trece años.

Respecto del incidente, Torrejita había ingresado a una casa de La Plata pasadas las 21. Tomó a un chico de 7 años como escudo humano, uno de los hijos del dueño del lugar al que estaba por ingresar. Sin embargo, el infante logró zafarse y escapar, pero el ladrón no corrió la misma suerte. Luego de forcejear con la puerta, recibió un tiro en el abdomen de una pistola calibre 6.35, marca Beretta.

