Derrumbe en Miami: informe de 2018 alertaba sobre un “error mayor” en el diseño de la torre que se desplomó

Mientras sigue el operativo de búsqueda y rescate en medio de los escombros del complejo Champlain Tower South, los especialistas tratan de explicar qué provocó el colapso súbito del edificio de 12 pisos en Miami el jueves a la madrugada, cuando la mayoría de sus ocupantes estaban durmiendo. La tragedia dejó hasta ahora un saldo de cuatro muertos y 159 desaparecidos, entre ellos nueve argentinos.

Un “error mayor” en el diseño del edificio y “daños estructurales importantes”

Este sábado, el diario The Miami Herald reveló que en un informe de 2018 sobre el condominio ubicado eh en Surfside, un ingeniero señaló un “error mayor” en la construcción del edificio de 1981: la falta de drenaje adecuado en la terraza de la piscina había causado “daños estructurales importantes”

La advertencia surgió del “Informe de estudio de campo estructural” de octubre de 2018 elaborado para la asociación de condominios por el ingeniero Frank Morabito, de Morabito Consultants.

Morabito escribió que el “problema principal” en Champlain Towers era que la terraza de la piscina y las macetas exteriores “estaban colocadas sobre una estructura plana” que evitaba que el agua drene.

La falta de impermeabilización fue “un problema sistémico” que se remonta a una falla “en el desarrollo de los documentos del contrato original” hace 40 años, según el informe.

Algunas de las grietas preocupantes encontradas en 2018 en el edificio que se derrumbó en Miami. (Foto: informe de inspección).



El informe documentó cómo años de agua estancada en la plataforma de la piscina habían dañado severamente las losas estructurales de concreto debajo. El problema necesitaba ser abordado rápidamente, escribió Morabito.

“Si no se reemplaza la impermeabilización en el futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente”, escribió. La reparación adecuada sería una empresa “extremadamente cara”, advirtió.

“La remoción de la losa de concreto para obtener acceso a la membrana impermeabilizante llevará tiempo, será disruptiva y creará una perturbación importante para los ocupantes de ese condominio”, dice el informe.

El estacionamiento debajo de la terraza de la piscina y las losas de las macetas también “revelaron signos de estrés/ fatiga”, según el informe de Morabito. “Se observaron varias grietas importantes en el concreto tanto en la parte superior de la rampa de acceso de entrada como en la parte inferior de las losas de la piscina / entrada / maceta, que incluían instancias con varillas de refuerzo expuestas y deterioradas”, según el informe.

Un informe de 2018 alertaba sobre daños provocado por problemas de drenaje en la zona de la pileta. (Foto: TN.com.ar).

“Aunque parte de este daño es menor, la mayor parte del deterioro del concreto debe repararse de manera oportuna”, dice el informe. Morabito señaló que los intentos anteriores de otros contratistas para reparar las grietas en el garaje “fueron ineficaces” y no solucionaron el problema.

Según el diario, todavía no se sabe si el problema había sido reparado ni si pudo haber contribuido al colapso parcial del edificio, que afectó a 55 de los 136 departamentos del lugar.

El video del derrumbe

El colapso del Champlain Towers South fue captado por las cámaras de seguridad de un edificio vecino. Expertos que observaron imágenes del desastre dijeron a CNN que las imágenes proporcionaron una comprensión básica de lo que sucedió, pero poco más, y hablaron de un “colapso progresivo”.

“Este colapso es una falla clásica de columna. Lo que significa que el edificio en sí estaba sostenido por una serie de pilares. Si los pilares fallan, todo falla”, dijo Kit Miyamoto, ingeniero estructural y presidente de la Comisión de Seguridad Sísmica de California.

“Las columnas del perímetro parecen haber fallado primero y arrastraron al resto con ellas”, dijo por su parte al Miami Herald el ingeniero estructural Gene Santiago.



Un edificio “en condiciones”

“El edificio estaba en las condiciones que cabría esperar de un edificio que tiene 40 años, que está ubicado en el Océano Atlántico”, dijo a CNN Kenneth Direktor, uno de los abogados del condominio, al advertir contra las primeras especulaciones.

“Nada como esto era previsible”, dijo Direktor. “Al menos no fue visto por los ingenieros que estaban mirando el edificio desde una perspectiva estructural”, aseguró

Buscan a 159 personas tras el derrumbe que destruyó 55 departamentos del complejo Champlain Towers South. (Foto: AFP/Joe Radle).



“Una tormenta perfecta de factores”: sal marina, hundimiento y obras cercanas

Atorod Azizinamini, presidente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Computación de la FIU, dijo que tales derrumbes de edificios son extremadamente raros y generalmente involucran una “tormenta perfecta” de múltiples factores.

Un informe de 2020 reveló que el edificio fue construido sobre humedales recuperados y que se hundía a un ritmo ligeramente más rápido que edificios de la zona. “Vimos que este edificio tenía algún tipo de movimiento inusual”, reconoció uno de los autores del informe, Shimon Wdownski a USA Today.

Según el estudio, el Champlain Towers South se hundía a un ritmo de unos 2 milímetros al año entre 1993 y 1999, pero el hundimiento podría haberse ralentizado o acelerado desde entonces

“Se destacó porque la mayor parte del área se mantuvo estable y no mostró hundimientos. Esta fue un área de hundimiento muy localizada “, dijo el especialista que investiga los efectos del aumento del nivel del mar sobre la ciudad. Wdowinski consideró no obstante que el hundimiento de la tierra por sí solo no provocaría el colapso de un edificio.

Otros expertos apuntaron al efecto de la sal marina y del agua sobre las columnas del complejo y el llamado “cáncer del concreto”.

El ingeniero estructural y profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) Joseph Philip Colaco dijo que la sal marina puedo haber entrado a posibles grietas en este edificio situado en primera línea de playa y corroído su estructura.

Familiares y sobrevivientes siguen sin respuestas por parte de las autoridades y prosiguen en un suerte de limbo por un suceso tan súbito como inexplicable. (Foto: EFE/ Giorgio Viera). Por: EFE Servicios



Según dijo también el ingeniero Greg Batista al Miami Herald, entonces las varillas de hierro del concreto se oxidan y se expanden. A su vez, la expansión rompe el hormigón y eso debilita las vigas. Es como un “cáncer del hormigón”, dijo.

“Una vez que el cáncer se propaga, el concreto se rompe y se vuelve más y más débil con el paso del tiempo”, dijo Batista. “Mi mejor suposición es que eso es lo que sucedió aquí. Este edificio dispone de garaje en las plantas inferiores. Si tiene una columna sujeta dañada, el sospechoso número uno aquí, podría fallar. Esa única viga podría derribar todo el edificio como un efecto dominó”.

La comisionada de la ciudad, Eliana Salzhauer, dijo asimismo que los vecinos se habían quejado de fuertes vibraciones y la aparición de algunas grietas el año pasado provocadas por las obras de construcción de una torre de 18 pisos cercana.

“Los inquilinos se quejaban mucho porque su edificio temblaba y vibraba cuando estaban cavando en el sitio de construcción”, dijo Norma Arbide, vecina del complejo norte. /TN