Quién es Fidel Ruiz Díaz, el boxeador que pelea por su vida tras un nocaut: es cartonero, sufrió un ACV y fue baleado en el pie

“Me siento bendecido, tengo mucha felicidad. Cuando sufrí el accidente cerebro vascular y estaba internado pensé que no volvía a estar más arriba de un ring. Un año me dejó inactivo, a ese tiempo lo aproveché para irme al Chaco y disfrutar de mi familia. En ese momento hablé con mi promotor Mario Arano, y él me dijo que primero está la salud, las otras cosas vienen solas. Ahí fue cuando entendí que debía estar bien”, había manifestado Fidel Ruíz Díaz a lv16.com, en febrero de este año. El boxeo argentino se paralizó este sábado tras el duro nocaut que sufrió en la ciudad de Oncativo, en Córdoba por el que debió ser operado de urgencia por un hematoma subdural con indicación quirúrgica.

La caída de Ruíz Díaz, de 28 años, se dio en el séptimo round y la pelea terminó automáticamente con victoria para Néstor Maidana. Sufrió los golpes y se vio muy superado por su rival. Tal como se aprecia en el video, el Rayo se movía por el ring con muchísima inestabilidad.

Su historia sabe de dificultades y mucho amor propio para reponerse a la adversidad. Vivió un episodio familiar complicado cuando recibió disparo de bala: “Me impactó en el empeine derecho, ese incidente también me alejó un tiempo del boxeo. No me dejó ninguna secuela, tuve mucha suerte”. Ruíz Díaz vive en el barrio La Carcova de José León Suárez y vive de las changas que hace en el día a día.

El sábado por la noche, el boxeador fue retirado del recinto en camilla y fue trasladado en ambulancia al hospital Gatti. Según le informaron a TN Deportivo, “se encuentra estable, pero está utilizando respirador artificial”.

La pelea entre Ruíz Díaz y Maidana era la preliminar del combate que luego protagonizarían Leandro Robutti y Kevin Espíndola por el título argentino pesado que se encontraba vacante.

Hay preocupación en el entorno de Ruíz Díaz. Tras sufrir un ACV en 2018, el Rayo había vuelto al boxeo en febrero de este año con una victoria ante Sergio Blanco y su penúltima pelea había sido en marzo de 2018. En el medio tuvo ese duro percance de salud. El Rayo perdió anoche su segunda pelea en el marco de una trayectoria que incluye 17 combates, con 15 triunfos (12 por la vía rápida).

En diálogo con Acción Deportiva, dijo en aquel entonces: “Pasé por muchas cosas, todos los malos momentos me hicieron más fuerte, me impulsaron a entrenar con más ganas. Estoy intacto, no perdí nada. Quiero sumarle una victoria más a mi récord. Lo que más deseo es ser campeón argentino. Sé que lo principal es estar bien desde lo físico y lo mental. Necesito recuperar esos dos años sin deporte”. /TN

MIRÁ EL VIDEO: