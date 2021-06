Quiénes son los nueve argentinos desaparecidos en el derrumbe en Miami: las historias que se cruzaron en una tragedia inesperada

El 24 de junio por la madrugada un edificio se derrumbó en Miami. Hasta el momento se confirmaron cinco muertos en la tragedia y los rescatistas buscan bajo los escombros a 156 personas, 9 de ellas son argentinos. Si bien algunos de ellos vivían en el lugar, a otros la tragedia los encontró de visita en la ciudad estadounidense.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dio una conferencia de prensa el sábado y expresó: “Mantenemos la esperanza. Seguimos buscando sobrevivientes entre los escombros, es nuestra prioridad y nuestros equipos no han detenido”. Más allá de la palabra oficial, las familias de las víctimas critican el operativo de búsqueda. En cercanías del lugar donde ocurrió el derrumbe montaron un altar con velas, flores y fotos de los desaparecidos.

La familia Galfrascoli-Nuñez

En las primeras horas del jueves se supo que entre las personas atrapadas bajo los escombros se encuentran una pareja de argentinos y su pequeña hija. Se trata de Andrés Galfrascoli -un reconocido cirujano plástico- y Fabián Núñez, productor teatral, quienes habían viajado a Miami junto a Sofía, de 6 años.

La pareja junto a su hija Sofía. (Foto: Instagram/@julia.zenko)

La familia se quedó en un departamento del complejo Champlain Towers propiedad de un amigo suyo. “Vinieron a visitarme como todos los años y, de paso, se dieron la vacuna. Tenían sacado el pasaje hace un año y medio. Tenemos que rezar porque ellos estén bien”, contó el dueño del lugar en declaraciones a TN tras la tragedia.

Rescatistas trabajando en el lugar del derrumbe. (Foto: AFP)

Asimismo, una amiga de Galfrascoli relató que el médico había decidido viajar debido a que no podría abrir su consultorio en Buenos Aires por la pandemia. “Es uno de los mejores cirujanos del país, muy bajo perfil, muy honesto”, destacó la mujer llamada Flavia Martínez, también en declaraciones a TN.

Por su parte, Flavio Mendoza, coreógrafo y amigo de la pareja, se expresó en redes sociales y se mostró conmocionado con lo ocurrido: “Solo le pido a Dios que estén con él”. Además, compartió una imagen junto a ellos y su hijo Dionisio durante un cumpleaños.

La familia Cattarossi

Graciela Cattarossi es fotógrafa y reside en Miami, donde trabaja para importantes publicaciones. Al momento del derrumbe se encontraba en su departamento del quinto piso del edificio ubicado en la calle 88 y Avenida Collins junto a su hija de 6 años, Estella, y sus padres Gino y Graciela de 86 y 82.

Además estaba su hermana Andrea, que había viajado días atrás para visitarlos. La mujer es una arquitecta que vive en Pilar junto a sus tres hijos, quienes no la acompañaron y se encuentran en Buenos Aires.

Graciela Cattarossi y su hija Estella. (Foto: Twitter/@CBoomerVazquez)

Según informó Cancillería, uno de los desaparecidos de la familia es de nacionalidad uruguaya.

La familia Cattarossi se encuentra desaparecida. (Foto: Twitter/@ @CBoomerVazqu

Ilan Naibryf



Se trata de un joven de 21 estudiante de la Universidad de Chicago que se encontraba en el lugar acompañado por su novia, Deborah Berezdivin, oriunda de Puerto Rico. Desde que se supo la noticia del derrumbe, su familia organizó una campaña por redes sociales para intentar encontrarlo.

Ilan Naibryf, joven argentino de 21 años, junto a su novia portorriqueña Deborah Berezdivin (Foto: Instagram/@Ilan Naibryf)



Nicole Langesfeld

Es una abogada argentina que vivía en el piso 8 del edificio con su marido Luis Sadovnic, un joven venezolano que también es buscado por estas horas. Nicky, como le dicen sus amigos, estudió en la University of Florida y en la Miami School of Law. Se desempeña para la firma Reed Smith en el área de litigios comerciales.

Nicole Langesfeld, junto a su marido Luis Sadovnic (Foto: Facebook/ @Luis Sadovnic)



Un tío de la joven, llamado Andy y quien vive en Miami, compartió en redes sociales un mensaje donde cuestionó las tareas de rescate: “Hace tres días que me acerco hasta donde me dejan a la montaña de escombros esperando ver cientos de personas en fila pasándose piedras y maquinarias moviendo escombros pesados, pero lo que he visto en esos tres días críticos desde la madrugada del jueves 24 me ha dejado desalentado e impotente”.

La joven junto a su marido, también desaparecido. (Foto: Facebook/ Nicky.Langesfeld)

A su vez, expresó: “Mi dolor y angustia están compartidos y reflejados en los llantos y caras de docenas de mamás, papás, tíos, tías, hermanos, hermanas, parejas y amigos que tienen a sus seres queridos abajo de lo que uno consideraba era un techo que les daba protección a sus seres queridos y que en cuestión de segundos se ha convertido en la peor pesadilla”.

Búsqueda desesperada

Entre los 156 desaparecidos, además de los 9 argentinos hay seis paraguayos -entre los que se encuentra la hermana de la primera dama de ese país-, tres uruguayos y al menos cuatro canadienses, según la información dada a conocer por las autoridades a cargo de la investigación. /TN